Beautiful, paura per il bell’attore: è accaduto al figlio, ne parla lui stesso in una recente intervista al settimanale DiPiùTV.

Beautiful intrattiene ormai diverse generazioni da più di trent’anni, tanto da risultare la serie tv più longeva; anche in quest’estate, la soap opera viene trasmessa ininterrottamente su Canale 5.

Come successo spesso, nell’ultimo anno sono stati introdotti nuovi personaggi, tra cui lui; intervistato dal settimanale DiPiùTV, l’attore che lo interpreta si è fatto conoscere maggiormente dal pubblico, rivelando anche uno spiacevole evento successo al figlio.

Beautiful, paura per il bell’attore: è accaduto al figlio, ecco cosa ha rivelato

John Finnegan, conosciuto da tutti come Finn, è il bel dottore che ha stregato Steffy ed è riuscito a farle dimenticare Liam; ad interpretarlo nella soap l’attore Tanner Novlan, che di recente è stato intervistato da DiPiùTV.

Tra le pagine del settimanale, l’attore ha raccontato (come riportato dal sito La Nostra TV) di come suo figlio sia nato prematuro e lo abbia fatto spaventare parecchio proprio per questo.

“Jones è tornato a casa pochi giorni fa. E’ rimasto per un po’ in terapia intensiva perché è nato prematuro e ha avuto bisogno di cure e attenzioni in più ma ha dimostrato di essere forte e Kayla è rimasta sempre al suo fianco” ha spiegato l’attore al settimanale.

Lui e sua moglie si sono sostenuti a vicenda in un momento così delicato, col figlio nato sette settimane in anticipo. “I medici hanno notato un problema e hanno dovuto fare un cesareo d’urgenza a Kayla. In quei momenti di paura e tensione abbiamo cercato di farci forza a vicenda” ha sottolineato.

Fortunatamente, dopo il periodo d’osservazione il piccolo è stato dimesso ed ha finalmente potuto lasciare l’ospedale per tornare a casa; la famiglia, che comprende anche la piccola Poppy, di tre anni, si è così finalmente riunita.

L’attore si gode suo figlio, così come si gode il successo che sta avendo in Beautiful; Finn è sempre più protagonista e, stando alle anticipazioni americane, prossimamente ne vedremo delle belle.