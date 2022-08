Barbara D’Urso: avete mai visto il noto ex marito? Eccolo

Non tutti forse si ricordano che la presentatrice di Mediaset, Barbara D’Urso, era sposata con lui. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Non tutti forse si ricorderanno che la presentatrice di Mediaset, Barbara D’Urso, è stata sposata con un ballerino e attore di teatro.

In passato aveva avuto una relazione dal 1982 con Mauro Berardi, produttore cinematografico: da questa unione sono nati due figli, Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, di due anni più piccolo del fratello. Questa storia d’amore, però, termina nel 1993.

La presentatrice della tv, però, ha avuto un’altra relazione importante: nel 2002 si è sposata con il ballerino ed attore di teatro Michele Canfora, dal quale però si separa qualche anno dopo, nel 2006.

Andiamo a conoscere un pochino meglio l’ex marito di Barbara D’Urso. Canfora nasce a Salerno il 30 maggio del 1969.

Ha esordito a 22 anni interpretando a teatro Alan de Luca nel musical A Chorus Line per la regia di Silvano Marconi, mentre al cinema ottiene una parte nel film Rossini! Rossini! ed alla regia c’è il grande Mario Monicelli.

Michele Canfora tra il 1992 e il 1993 ha lavorato anche in edizioni internazionali del famoso musical Cats, sia con il cast tedesco di Amburgo ed in seguito con quello americano di Broadway.

L’ex marito di Barbara D’Urso ha preso parte a diverse opere teatrali, come ad esempio Grease, prima nel ruolo di Kenickie ed in seguito nel ruolo del protagonista Danny Zuco. Ma ha fatto parte anche del cast di West Side Story e Poveri ma belli.

Ha partecipato anche rappresentazione teatrale Sette Spose per Sette Fratelli, nel ruolo di Adamo. Ha lavorato poi anche al Teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo Mamma Mia!

Essendo un attore di teatro, Michele Canfora è stato poco in televisione, anche se non ha perso l’occasione di apparire in alcune fiction Don Matteo 5 e Provaci ancora Prof! 3.

Mentre della sua vita professionale si conosce molto, della sua vita privata, però, non sappiamo quasi nulla: dopo il matrimonio con la nota conduttrice della televisione, si sa che ha avuto una relazione con Azzurra Tassa, attrice teatrale e performer artist. E da questa relazione è diventato padre di una bambina.