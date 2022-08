Emma Marrone: sai che studi ha fatto? Wow!

La nota cantante ha dimostrato di poter essere un’artista eclettica, passando dalla musica alla recitazione: ecco gli studi di Emma Marrone.

Emma Marrone deve la sua notorietà al famoso talent show condotto da Maria De Filippi – Amici; è passato diverso tempo dalla sua vittoria nel 2010 e da quel momento Emma Marrone ha proseguito con la sua carriera di cantante, sperimentando negli ultimi anni anche il mondo della recitazione. Diversi brani sono entrati nella storia del panorama musicale italiano e sono davvero poche le persone che possono dire di non averla mai sentita nominare. Come se non bastasse, Emma ha conquistato la fiducia di un famoso regista italiano – Gabriele Muccino – il quale ha deciso di investire sull’artista prima nel film Gli anni più belli e successivamente nella serie tv A casa tutti bene.

Parliamo fondamentalmente di un’artista eclettica che è riuscita ad eccellere in qualsiasi campo creativo abbia preso parte. Il suo percorso è associabile a quello della sua pupilla Elodie, anche lei ex allieva di Amici e presto visibile sul grande schermo con il film Ti mangio il cuore – in uscita entro l’anno 2022, verrà presentato al Festival del Cinema di Venezia.

Insomma, benché la partecipazione ad Amici non sempre riesca a sviluppare dei frutti sostanziosi, alcuni artisti nati negli studi Mediaset hanno saputo cavalcare l’onda, affermandosi progressivamente nel mondo dello spettacolo italiano. Tra di loro, c’è sicuramente anche Emma Marrone. Ma sapete che tipo di studi ha intrapreso da adolescente? Scopriamolo insieme.

Emma Marrone: il percorso di studi inaspettato

Parliamoci chiaro: Emma Marrone è pura musica e l’arte scorre nelle sue vene come se fosse la sua reale essenza. La sua passione infatti nasce fin dall’infanzia e le venne tramandata dal padre Rosario. La nostra amata Brown è una rock star nata, paragonata spesso alla collega Gianna Nannini. Tuttavia, il suo reale percorso musicale iniziò fondamentalmente nella scuola di Amici nel 2009, esperienza che dovette rimandare a causa di un tumore, ma che poi la condusse alla vittoria.

Prima di allora, Emma Marrone era una ragazza come tante altre, dedita agli studi e alla costruzione del suo futuro. Il suo percorso scolastico non ha niente a che fare con le discipline artistiche, Emma infatti frequentò il liceo classico e si diplomò a pieni voti. Successivamente, invece di proseguire con l’università, decise di dedicarsi anima e corpo alla musica.

A questo punto, non ci resta che attendere per scoprire quante altre soprese avrà in servo per noi la nota interprete. Probabilmente, presto la vedremo nuovamente su un set cinematografico oppure impegnata nella pubblicazione dell’ennesimo album di successo. Insomma…staremo a vedere!