Uomini, impazziscono per le donne con queste 5 caratteristiche: ecco gli elementi che potrebbero davvero fargli perdere la testa.

L’amore è cieco, recita un famoso proverbio popolare, ma ci sono delle cose dell’altro che (anche inconsciamente) ci attraggono e ci fanno notare una determinata persona.

Sapete quale sono le caratteristiche che più attraggono gli uomini? Ecco quali sono secondo un sondaggio pubblicato dal sito ogmag.net, sono generali e non riguardano l’aspetto fisico.

Stando appunto al sondaggio riportato da Ogmag, ci sono alcune caratteristiche delle donne che attraggono particolarmente gli uomini, a prescindere dall’aspetto fisico; ovviamente poi, ognuno è fatto a modo suo e a determinati gusti, unici come unica è ogni persona.

A quanto pare però, pare che gli uomini abbiano un debole per le donne eleganti, intendendo un’eleganza nei modi di porsi e non di certo in abiti costosi e firmati. A questo, va ad aggiungersi anche un atteggiamento amichevole, capace di metterti a proprio agio e di essere molto più attrattive.

Più attrattive sembrano essere anche le donne positive, che sanno affrontare la vita di buon umore nonostante i problemi che ci possano essere; mantenere il sorriso anche nei momenti difficili e costruire invece di lamentarsi aumenta di molto il proprio fascino.

Una marcia in più anche per le donne attente e premurose, che sanno essere empatiche con gli altri e abbiano una spiccata sensibilità; amiche e confidenti preziose per chiunque, specie per un uomo che la vorrebbe al suo fianco.

Infine, ad attrarre gli uomini è anche l’intelligenza: una donna curiosa e interessante, con parecchi interessi e sempre pronta a mettersi in gioco ha uno charme davvero unico, capace di intrigare la mente oltre che il corpo.

A questo si lega anche un amore per sé stesse, che rende spesso indipendenti e dalla forte personalità; essere consapevoli del proprio valore evita la competizione, mostrando parecchia solidità e stabilità interiore. Questo pare attragga gli uomini, e di certo sono caratteristiche che anche le donne, viceversa, gradiscono nell’altro sesso.