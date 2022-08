Carolina Stramare, la foto è da infarto immediato: l’ex-Miss Italia e conduttrice sportiva così sui social, mai vista tanta bellezza.

Quando si mostra, Carolina Stramare non fa altro che brillare. Mentre la sua carriera va a gonfie vele, tra lavori come modella e come giornalista e conduttrice sportiva (da volto della piattaforma Hellbiz) l’ex-Miss Italia non smette mai di sfoggiare tutta la sua bellezza.

In quest’estate, è sicuramente tra le regine di sensualità, come conferma anche il nuovo post; la foto è da infarto immediato, la Stramare è veramente una dea in passerella.

Carolina Stramare, foto da infarto immediato: così in passerella, pin-up da mozzare il fiato

In attesa dell’inizio della nuova stagione, e mentre si gode il sole e il caldo dell’estate (ad esempio con momenti di relax a Ibiza o in Francia, come abbiamo visto da suoi recenti post) la Stramare continua anche a farsi apprezzare da modella, sfilando in passerella.

Come vediamo nel nuovo post, l’ex-Miss Italia ha di recente partecipato all’evento Pin-up Stars, che si è svolto allo stadio Dall’Ara di Bologna; ispirata alle celebri pin-up, la serata ha visto una Carolina Stramare (tra l’altro anche in compagnia di un’altra bellezza come quella dell’ex-naufraga Estefania Bernal) più in forma che mai.

Nelle foto pubblicate sul suo account Instagram, vediamo come la Stramare ha sfilato con dei pantaloncini di jeans cortissimi, a mettere in mostra le lunghe e toniche gambe della modella, abbinati ad una maglietta cortissima gialla e trasparente, dall’effetto vedo-non vedo.

A completare l’outfit, per slanciare di più il corpo di Carolina, anche dei tacchi verdi; e mentre le gambe si prendono la scena, il prosperoso décollété pare essere davvero contenuto a fatica dalla magliettina.

Una foto davvero da infarto, che offre a tutti i follower la visione dell’infinita bellezza e sensualità della conduttrice; tantissimi i like al post, così come i commenti, per forza di cose tutti volti a enfatizzare la bellezza della Stramare, davvero da togliere il respiro.