Carolina Stramare: una visione paradisiaca

Carolina Stramare, la conduttrice è una visione paradisiaca: l’ex-Miss Italia sfoggia tutta la sua bellezza con un outfit sopraffino.

Tra i volti emergenti del mondo dello spettacolo c’è sicuramene lei, Carolina Stramare, che in pochissimo tempo è riuscita ad incantare tutti; mentre si è affermata come giornalista sportiva e conduttrice per la piattaforma Helbiz, l’ex-Miss Italia ha avuto modo di collaborare anche con Enrico Papi per Scherzi a Parte.

La carriera della modella genovese classe ’99 è sicuramente in rampa di lancio e pronta a prendere snodi sorprendenti, mentre di certo non sorprende invece la sua infinita bellezza; nella nuova foto, elegantissima in costume, è una visione davvero paradisiaca.

Carolina Stramare, la conduttrice è una visione paradisiaca: la foto lascia senza fiato

Viso angelico e corpo marmoreo, con un fascino tutto mediterraneo e dei penetranti occhi chiari: così la Stramare ha stregato tutti, sin da quando ha vinto la fascia principale al noto concorso di bellezza.

Alta quasi 180 cm, Carolina sfoggia ogni volta un corpo imponente, che sembra quasi scolpito grazie al fitness; di recente, la conduttrice si è fatta immortalare in vacanza a Ibizia, una delle mete estive più gettonate, lasciando davvero tutti senza fiato.

Come si vede infatti, la Stramare indossa un elegantissimo bikini nero, contenuto da un vestito nero estivo completamente trasparente. Con tanta classe e tanta sensualità, l’ex-Miss Italia fa ancora una volta vedere a tutti il suo fisico da sogno, mentre il costume esalta le sue giunoniche forme e i capelli al vento incorniciano il suo viso.

“Do you feel the summer vibe?” scrive la conduttrice nella didascalia del post, invocando ad emozioni tipicamente estive che solo questa stagione sa dare. Di certo, i fan sono rimasti emozionati davanti alla visione paradisiaca offerta dalla Stramare, tanto che il post è stato sommerso di like e commenti.

“Da donna ti dico che sei una bellezza fuori dal comune” scrive una fan complimentandosi con Carolina, e andando ad accodarsi a tanti altri complimenti che provano a descrivere l’infinita belezza della conduttrice.