Tende: il trucco che devi sapere assolutamente

Sapete che esiste un trucco per piegare al meglio le nostre tende al meglio? Scopriamo insieme come fare per rendere tutto ancora più semplice.

Le tende della nostra casa sono oggetti, spesso, indispensabili affinché la nostra abitazione risulti essere più calorosa.

Possono avere una forma e stoffa diversa. Possono essere a tinta unita o con forme particolari. Insomma, per arredare la nostra casa si dovrebbe scegliere quella che più è congeniale con il nostro tipo di appartamento.

Alcune volte, però, il risultato finale delle vostre tende non è quello che avete desiderato. Esistono diversi metodi che ci consentono a renderle perfette, quindi come le abbiamo sempre sognate.

Prima di passare a piegare le tende, però, si dovrebbe fare un po’ di pratica. Sapete che esiste un metodo che è perfetto per noi in questi casi?

Tende: pieghe perfette con questo metodo

Infatti, quello di cui avremo bisogno è dei rotoli igienici vuoti, ma anche quelli della carta assorbente della cucina sono perfetti.

Questo metodo è utile per tutti i tipi di tende, anche se risulta essere perfetto soprattutto per quelle che hanno i tessuti che risultano essere pesanti in quanto tendono afflosciarsi più facilmente.

Quello che andrà fatto è tagliare i rotoli di carta igienica dividendoli in parti uguali: in questo modo si ottiene la larghezza della piega che si vuole ottenere.

Cosa si deve fare arrivati a questo punto? Sarà necessario rimuovere la tenda dalla sua asta e infilarla nuovamente.

Ma dovrete stare attenti, dato che dovrete inserire questa volta i ritagli di cartone creati in precedenza tra le varie pieghe. Ricordate però che vanno inseriti dalla parte interna, in questo modo nessuno potrà vederli.

Una volta finita questa operazione, dovrete rimettere il bastone della tenda a posto per vedere se il risultato finale sia di vostro gradimento.

In questo modo, si potranno avere le tende di casa sempre perfettamente ordinate ed uniformi.

Insomma, questo metodo potrà permettervi di avere sempre le tende tenute bene. E poi lo saprete solo voi, dato che se messi nel modo giusto, i ritagli dei rotoli non si vedranno.

Cosa ne pensate di questo articolo? Vi è stato di aiuto?