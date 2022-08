Francesco Totti: sapete chi c’era prima di Ilary Blasi?

Nelle ultime settimane i protagonisti indiscussi sono stati sicuramente Ilary Blasi e Francesco Totti, ma chi c’era prima della conduttrice?

I giornali di gossip non parlano di altro: la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata l’argomento preferito di moltissimi utenti web e lettori di riviste di cronaca rosa. Possiamo affermare con certezza che la conduttrice abbia fatto bene a scappare in Tanzania con i figli, soprattutto perché – negli ultimi giorni – una serie di news e indiscrezioni di dubbia veridicità hanno totalmente travolto l’ormai ex coppia della tv.

I due hanno cercato di mostrare totale indifferenza riguardo i gossip che hanno cominciato a circolare sulle varie piattaforme social: alcuni dicono che i due si siano traditi reciprocamente; altri affermano che si possa avvertire tensione tra gli ex coniugi; altri ancora sono convinti che il Capitano sia andato a convivere con la presunta nuova fiamma, Noemi. In tutto questo, nessuna delle ipotesi è stata confermata dai diretti interessati, i quali hanno chiarito sin dal principio di aver intenzione di tutelare la sicurezza e la privacy della famiglia che hanno costruito insieme.

Ilary Blasi e Francesco Totti probabilmente si ameranno per sempre, uniti eternamente dall’amore provato per le tre creature che hanno messo al mondo e soprattutto in nome dei ricordi indelebili che rimarranno per sempre nel loro cuore. Proprio di fronte a questa relazione profonda, è normale che il pubblico italiano associ il Capitano alla conduttrice de’ L’isola dei Famosi – eppure, un tempo le attenzioni di Totti erano rivolte ad un’altra donna.

Francesco Totti: chi c’era prima di Ilary Blasi?

Ilary Blasi e Francesco Totti convolarono a nozze nel 2005, quando l’ex calciatore aveva appena 29 anni. La sua carriera era già avviata da diverso tempo: il giovane Capitano si stava preparando a diventare una delle più grandi ed amate figure del panorama calcistico internazionale. Di conseguenza, non è difficile immaginare la moltitudine di bellissime donne con cui Totti aveva la possibilità di entrare in contatto: tra queste, c’era anche Maria Mazza.

La sensuale professoressa di Avanti un altro e l’ex Capitano portarono avanti una profonda storia d’amore per circa due anni, una relazione tuttavia basata su un sentimento giovane ed immaturo che li portò a separarsi in modo particolarmente duro. Poco tempo fa, Maria Mazza parlò di quel periodo particolare, riservando in ogni caso un bel ricordo: “Ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me né per lui” – ha chiarito la modella – “Ci siamo totalmente allontanati. Oggi poi, siamo due persone completamente diverse da allora”.

Entrambi infatti hanno voltato pagina, l’uno tra le braccia di Ilary Blasi e l’altra accompagnata da Amedeo Quagliata. Attualmente, Maria Mazza è uno dei volti più apprezzati del programma condotto da Paolo Bonolis.