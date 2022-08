Anna Tatangelo, arriva la foto che tutti attendevano da tempo: eccola finalmente , per la gioia di tutti i fan.

La scorsa stagione televisiva Anna Tatangelo è stata sicuramente protagonista, non soltanto per la sua presenza come giudice a All Together Now; la cantante si è infatti sperimentata come conduttrice con Scene da un matrimonio, programma che ha avuto un discreto successo e che tornerà anche il prossimo settembre.

Nel frattempo, la Tatangelo si gode l’estate e il sole, ma pare che non lo faccia da sola; dopo tanto arriva la foto che tutti attendevano da diverso tempo, eccola finalmente.

Anna Tatangelo, arriva finalmente la foto che tutti attendevano da tempo: eccola

Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, per Anna è sicuramente iniziata un’altra fase di vita, che l’ha vista appunto prosperare come conduttrice in tv.

Le novità ci sono state anche in amore, perché la cantante ha ritrovato la gioia tra le braccia del rapper Livio Cori; i due hanno passato dei momenti insieme anche col figlio di Lei, ma in quest’ultimo periodo secondo alcuni rumors c’era aria di crisi.

Anna e Livio stanno ancora insieme? A quanto pare, a fugare ogni dubbio sulla presunta crisi ci hanno pensato delle foto pubblicate da Diva e Donna (e riprese anche da Gossip e TV), che immortalano proprio i due intenti a godersi il mare insieme e a scambiarsi appassionati baci.

“In questa immagine, che fa parte di un servizio più ampio che trovate in esclusiva solo sul numero di “Diva e donna” ora in edicola, c’è tutta la loro intesa che, tra l’altro, mette a tacere le voci di crisi nate quando entrambi avevano eliminato dai social le foto insieme. Ma Anna e Livio hanno continuato a vivere il loro amore ❤” si legge sul post di Instagram dell’account del settimanale, dedicato appunto alla foto.

L’estate procede nel migliore dei modi per la coppia, intenta a godere di giornate piene d’amore; Anna, intanto, prosegue con la campagna pubblicitaria del suo nuovo album, Anna Zero, he segna anche il suo ritorno da cantante.