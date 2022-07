Panni: sai che hai sempre sbagliato a stenderli? Guarda

Se sei tu ad occuparti dei panni in casa, sappi che, molto probabilmente, hai sempre sbagliato a stenderli. Ecco come si fa

Stendere i panni è una delle attività che compiamo quasi quotidianamente quando ci occupiamo della casa e dei nostri indumenti. Avere panni e biancheria sempre pulita, infatti, è un’arma in più per mettere al sicuro la nostra salute e per indossare vestiti sempre puliti.

Dunque, molto spesso dedichiamo gran parte del nostro tempo all’attività di lavaggio del bucato, ma spesso commettiamo alcuni errori comuni a molte persone. Se sei tu ad occuparti dei panni in casa, sappi che, molto probabilmente, hai sempre sbagliato a stenderli. Ecco come si fa.

Ecco come stendere i panni nel modo corretto

Utilizzare un’asciugatrice è certamente il metodo più comodo e veloce che ci permette di avere un bucato asciutto e pronto ad essere stirato in pochissimi minuti. Tuttavia, rappresenta anche il metodo più costoso e, nel caso in cui si abbia intenzione di risparmiare un po’ (soprattutto in periodi difficili come questi) è sempre possibile utilizzare i buoni e vecchi fili di ferro sul nostro balcone.

Tuttavia, in questo articolo vogliamo mostrarti come stendere i panni in modo corretto. Esistono, infatti, alcuni semplici trucchi molto efficaci che permetteranno al nostro bucato di asciugarci molto velocemente. Con questo metodo, infatti, non dovrai ricorrere ad alcun elettrodomestico, ma solo ad oggetti di uso comune.

Filo

Il primo metodo è quello di utilizzare un classico filo realizzato con materiale che sia sufficientemente resistente. Su questo filo, infatti, potrai appoggiare i tuoi vestiti dopo averlo legato all’interno della doccia, così da evitare di bagnare il pavimento;

Sedia

Un’altra soluzione particolarmente valida nel caso volessi stendere i panni in modo diverso, senza utilizzare l’asciugatrice, consiste nell’utilizzo della sedia. Le sedie, infatti, possono rivelarsi molto utili per il nostro scopo e rappresentano un ottimo supporto per appoggiare i nostri panni che devono essere asciugati. È possibile, inoltre, mettere sotto le sedie un asciugamano assorbente, in modo da non bagnare il pavimento;

Grucce

Quello delle grucce è uno dei trucchi efficaci quando si vuole stendere i panni. Queste permettono di far asciugare i nostri vestiti in poco tempo, appendendole normalmente per casa (soprattutto vicino a fonti calde) e mettendoci sopra i nostri vestiti.