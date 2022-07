Fedez: ecco chi c’era prima di Chiara Ferragni, incredibile

Siamo abituati ad associare la figura di Fedez a quella di Chiara Ferragni, ma chi c’era prima nell’influencer? Scopriamolo!

Attualmente è impossibile non associare la figura del rapper milanese a quella della fashion blogger Chiara Ferragni; i due con il tempo hanno conquistato una larga fetta di pubblico e sono riusciti a diventare dei veri e propri punti di riferimento, soprattutto per i millennial. Instagram è la loro piattaforma preferita e rappresenta un significativo diario di vita dove la coppia condivide gioie e soddisfazioni, ma anche paure e sofferenze.

I coniugi residenti a Milano sono decisamente uniti ed affiatati; neanche il tumore al pancreas di Fedez è riuscito a separarli e tale condivisione – benché forte e dolorosa – ha permesso loro di vivere un rapporto ancora più profondo. Chiara e Federico sono due genitori presenti, follemente innamorati dei figli e decisi a fare tutto il possibile per renderli felici.

Nonostante cerchino di prendere parte ad una serie di iniziative benefiche e difficilmente si rendono protagonisti di scandali e cadute di stile fuori luogo, i Ferragnez risultano anche particolarmente criticati. In tal caso, dobbiamo ammettere che potrebbe trattarsi esclusivamente di invidia e frustrazione – due sentimenti che appartengono a molti degli utenti web. Nonostante questo, Chiara Ferragni e Fedez proseguono dritti per la loro strada, uniti, sereni ed innamorati. Ma chi c’era prima di Chiara Ferragni? Scopriamolo insieme.

Fedez: chi c’era prima di Chiara Ferragni? La verità

Galeotto fu il brano Vorrei ma non posto, hit estiva che Fedez incise insieme all’amico J-Ax e che vedeva come protagonista proprio la fashion blogger fautrice di The blond salad: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter della giaccia di Elton John”. Successivamente i due si incontrarono dei 2015 e si resero conto entrambi di percepire un notevole feeling. Il resto è storia: i due si fidanzarono ufficialmente poco tempo dopo e nel 2018 nacque Leone, il cui concepimento li condusse poi al matrimonio e alla nascita della secondogenita Vittoria.

La carriera di Fedez all’epoca era già avviata, per tanto il rapper milanese da tempo frequentava il mondo dello spettacolo e le corrispettive figure ad esso appartenenti. Modelle, attrici e cantanti – tra di loro tuttavia, una riuscì a conquistare il suo cuore prima dell’arrivo di Chiara Ferragni. Stiamo parlando dell’influencer Giulia Valentina.

Giulia Valentina e Fedez si fidanzarono nel 2013 e la loro relazione proseguì per tre anni. Successivamente, subito dopo la rottura, il rapper milanese si infatuò di Chiara Ferragni, destinata a diventare la sua attuale compagna di vita. Sembra che tra i tre non ci siano vecchi rancori, proprio perché i due hanno comunque voltato pagina definitivamente. Attualmente, pare che Giulia Valentina sia single.