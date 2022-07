Anna Falchi: la confessione sulla fine della sua relazione

In un’intervista appena rilasciata, Anna Falchi parla della fine della sua relazione amorosa. Ecco che cos’ha detto

Anna Falchi è ancora oggi nei cuori di milioni di italiani. La splendida showgirl 50enne dalla bellezza sconvolgente è una dei personaggi del mondo dello spettacolo più conosciuti nel nostro Paese e tutt’oggi moltissimi fan sono interessati alla sua vita privata.

È stata la stessa Falchi, infatti, a parlare della sua vita in questo momento, chiarendo alcune sue posizioni e parlando di importanti scelte che ha preso con grande lucidità. In un’interessantissima intervista appena rilasciata, infatti, Anna Falchi ha parlato della fine della sua relazione amorosa. Ecco che cos’ha detto la splendida showgirl.

Anna Falchi racconta la fine della sua relazione

La splendida Anna Falchi si è concessa un’interessante intervista rilasciata a “Gente”. La showgirl romana ha infatti parlato della sua carriera e di quelli che sono stati i cambiamenti nella sua vita privata, anche recenti. La Falchi, infatti, ha parlato della fine della sua relazione, spiegandone i motivi e ciò che ha scaturito la sua decisione.

Dopo aver compiuto 50 anni, la splendida Anna Falchi ha deciso di dare una concreta svolta alla sua vita. Dopo una storia durata 11 anni, infatti, la showgirl ha deciso di troncare la sua relazione con Andrea Ruggeri. Una notizia che ha colto moltissime persone di sprovvista e che ha voluto spiegare senza nascondere nulla.

La Falchi ha infatti spiegato che, solo un anno fa, i due sono andati a vivere insieme e che con il politico 46enne hanno deciso che non poteva continuare. La showgirl ha parlato della difficoltà di condivisione degli stessi spazi e con gli stessi ritmi di vita, che fanno parte delle necessità e abitudini di ognuno.

La donna ha anche parlato del fatto che non si sentiva “amata e considerata come avrei voluto”, rivelando un disagio che la faceva stare male. I due si sono probabilmente accorti che qualcosa in loro si era spento. Pur affermando che Ruggieri è stato “l’uomo più importante della mia vita”, la Falchi ha dichiarato di aver sentito il coraggio di ricominciare e non arrendersi.

La showgirl ha anche affermato che in questo periodo si sta frequentando con Walter Rodinò, esperto di comunicazione aziendale classe 1972. Intanto, la splendida Falchi sta passando un’estate piacevole in compagnia di sua figlia Alyssa.