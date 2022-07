Carlo Conti: amore incredibile per lei, devi vedere la foto

Due giorni era il compleanno della moglie e Carlo Conti ha voluto postare una bellissima foto sui social, dedicandole un bellissimo messaggio.

Il presentatore tv Carlo Conti è molto geloso del suo privato e non ama molto pubblicare i suoi affetti privati tramite i social.

Ma questa volta, però, ha voluto fare un’eccezione. Infatti, qualche giorno fa è stato il compleanno della moglie, Francesca Vaccaro, e il conduttore di Rai 1 le ha dedicato un bellissimo messaggio sui social.

Carlo Conti è sposato con la moglie dal 16 giugno del 2012 e da questo amore è nato il loro unico figlio, Matteo.

E su di lui, il conduttore ha detto, in una vecchia intervista, che “Lui è il mio orgoglio, il mio spettacolo più bello. Ogni piccola nuova cosa che fa è una conquista. Altro che guardare la televisione, è lui lo show più bello”.

Carlo Conti dedica un bellissimo post alla moglie

I due si sono conosciuti molti anni fa, nel 2001, dietro le quinte del programma di Rai 1, Domenica In, quando al timone della trasmissione c’era proprio lui, mentre la Vaccaro lavorava come aiuto costumista.

La vera e propria passione nacque però 10 anni dopo. Infatti, Carlo Conti ebbe prima una relazione con Roberta Morise, che conobbe in un altro programma di Rai 1, L’Eredità.

Nel 2011 però questa relazione finì e il conduttore tv ha incontrato nuovamente Francesca Vaccaro e da quel momento i due non si sono più lasciati.

È lo stesso presentatore a dire che “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona”, una vera e propria dichiarazione d’amore!

Il 27 luglio, la moglie di Conti ha compiuto gli anni e come sempre, in questa data per loro molto importante, il conduttore le ha voluto dedicare un post molto romantico proprio sui social.

Carlo Conti ha pubblicato una foto di Francesca Vaccaro mentre è distesa su una lampada a forma di luna, accompagnando questo scatto scrivendo queste parole “27 luglio. Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna”.