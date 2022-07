Gianna Nannini: sapete perchè indossa sempre i pantaloni?

Conoscete tutto della cantautrice Gianna Nannini? Ad esempio, sapete perché indossa sempre i pantaloni?

Gianna Nannini è una delle cantautrici più famose della nostra penisola. Nel corso degli anni ha duettato con tanti suoi colleghi, come ad esempio Edoardo Bennato, con il quale ha cantato Un’Estate Italiana, in occasione dei Mondiali giocati proprio in Italia negli Anni ’90; Claudio Baglioni; Francesco De Greogori, solo per citarne alcuni.

È diventata madre all’età di 56 anni di una splendida figlia, Penelope.

La cantautrice svela che ha avuto difficoltà ad affermarsi nel mondo della musica, dato che molti produttori cercavano di trasformarla in una cantante diversa da quella che è in realtà.

Ma grazie alla sua tenacia, ha fatto in modo di farsi conoscere per come è davvero. Uno dei primi grandi successi di Gianna Nannini è America.

Gianna Nannini: sapete perché indossa sempre i pantaloni?

Molte persone però non sono a conoscenza di alcuni fatti della nota cantautrice. Come ad esempio, sapete perché indossa sempre i pantaloni o perché ha due dita amputate nella mano sinistra? La cantautrice di origine senese ha parlato di questo fatto durante una sua intervista.

La sua famiglia ha un biscottificio molto rinominato nella regione della Toscana. Ha lavorato spesso in quel luogo, quando era ancora giovane: questo le ha dato modo di mettersi i soldi da parte per poi un giorno andare finalmente via per coronare il suo sogno.

Ma a causa di un malfunzionamento ad un macchinario ebbe un incidente che le amputò alcune dita. E ricordò anche di come “Cacciai un urlo terribile, la voce roca mi è venuta allora. Poi svenni”.

Gianna Nannini in un’intervista ha rivelato anche un fatto personale che è riconducibile al perché non indossi mai i pantaloni.

La cantautrice di molti successi, infatti, ha rivelato che quando era ancora un’adolescente aveva indossato una minigonna, con un paio di collant. Il padre, che è sempre stato molto geloso, le diede uno schiaffo e le disse di coprirsi.

Da questo brutto episodio, la cantautrice ha sempre indossato i pantaloni, lunghi in modo da non far vedere le gambe.

Ecco spiegato il motivo per il quale Gianna Nannini indossa sempre questi indumenti.