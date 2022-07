Benefici e pericoli dell’acqua di mare sulla pelle, attenzione!

Hai deciso di trascorrere le vacanze al mare? Andiamo a scoprire quali sono tutti i benefici ma anche i pericoli dell’acqua salata. Ecco cosa dicono gli esperti.

Manca sempre meno all’inizio delle ferie, quindi se anche tu hai scelto di trascorrere alcuni giorni di relax al mare, ti consigliamo di continuare a leggere questo interessante articolo. Oggi infatti, vi sveleremo tutti i benefici ma anche i pericoli dell’acqua salata sulla pelle.

Quante volte avremo sentito dire che l’acqua di mare è in grado di risolvere un sacco di patologie. Eppure, in realtà proprio questa nasconde qualche rischio, ecco perché oggi vi sveleremo tutti i benefici ma anche i pericoli dell’acqua salata.

In estate andare in spiaggia è sicuramente l’idea migliore per rinfrescarsi da queste torride giornate di caldo. Eppure, l’acqua di mare nasconde non poche sorprese, sicuramente ha diversi benefici sul nostro corpo. Infatti, respirare l’aria di mare non può che far bene ai nostri polmoni. In molti sostengono, che l’acqua abbia anche dei benefici per chi soffre di acne. In effetti, lo iodio ha moltissime effetti positivi sulla cute e sulla pelle.

Eppure c’è anche chi sostiene che l’acqua di mare nasconde non pochi pericoli. Stando a quanto dicono alcuni esperti, potrebbe essere dannosa per la nostra salute. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Mare: fa davvero bene alla nostra pelle? Ecco la verità

Uno dei momenti più attesi dell’anno sono sicuramente le ferie estive, la maggior parte delle persone ama godersi le vacanze al mare. Se anche tu rientri in questa categoria dovresti sapere che l’acqua di mare ha sia moltissimi benefici ma anche diversi pericoli.

Ma sapete di cosa è fatta davvero l’acqua? Ebbene al suo interno è possibile trovare cloro, calcio, magnesio, iodo e bromo, tutti sali minerali danno benefici al nostro corpo. Stando a quanto dice la scienza, l’acqua di mare è in grado di combattere funghi ed infezioni.

Infatti, il sale aiuta a pulire la pelle e ad alleviare problemi come psoriasi, acne e dermatite. Purtroppo però, allo stesso tempo l’acqua di mare nasconde non pochi pericoli. Infatti, sempre più persone manifestano strane reazioni cutanee. Ad esempio, sulla riva del mare potreste trovare batteri, funghi e parassiti in grado di portare irritazioni alla pelle.

In questo modo potrebbe comparire la cosiddetta dermatite da spiaggia, questa spesso viene per via dell’unione di sabbia, sole e acqua di mare. Inoltre, esiste anche l’impetigine, sempre una malattia della pelle che viene per contatto con acqua.

La comparsa di puntini o macchie rosse rappresenta l’inizio di un’irritazione, quindi se notate questi sintomi vi consigliamo di correre immediatamente in farmacia.

Voi cosa ne pensate?