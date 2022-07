Vediamo insieme una buonissima ricetta che vi farà impazzire dal suo sapore e che ripeterete spesso con il passare dei giorni.

La ricetta che vi proponiamo oggi è un po’ particolare, perchè vede l’utilizzo di pochissimi ingredienti che costano anche molto poco ma il risultato che avremmo alla fine sarà da leccarsi i baffi.

E poi, in questo modo, possiamo far mangiare le verdure anche a chi non le mangia mai, come i bambini più piccoli e state certi che non si tireranno indietro per mangiarle, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come si prepara questa bontà.

Zucchine e formaggio? Ecco una ricetta bomba che costa pochissimo

Iniziamo dicendo che potete poi personalizzare la ricette in base al vostro gusto o a quello che avete a disposizione in frigorifero, ma vediamo cosa ci serve:

Formaggio a fette quanto basta

Olio d’oliva

Prosciutto

4 spicchi d’aglio

Sale quanto basta

2 zucchine

Iniziamo con la preparazione vera e propria, come prima cosa dobbiamo prendere le zucchine, lavarle e tagliarle a rondelle, poi le mettiamo dentro ad una bella ciotola ed aggiungiamo del sale, dobbiamo lasciarle riposare per 20 minuti.

Una volta passato questo tempo, dobbiamo passare ogni rondella su della carta assorbente e poi iniziamo a metterle dentro la teglia del forno sulla quale avremmo messo un foglio di carta da forno, come sempre.

Poi prendiamo un piatto fondo e mettiamo l’aglio grattugiato e l’olio ed iniziamo a spennellare con il risultato del composto, mettiamo le nostre zucchine in forno, già caldo a 220 gradi per 10 minuti.

Quando sono pronte le lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, nel mentre possiamo tagliare il nostro prosciutto ed il formaggio a dadini, oppure possiamo lasciarli sani ed alternarli nella costruzione del nostro piatto.

Iniziamo quindi a mettere zucchine alternate con il formaggio ed il prosciutto, dovremmo creare più strati, altrimenti possiamo anche seguire, il video, e realizzarle in quest’altro modo un po’ più elaborato.

Inforniamo il tutto nuovamente a 220 gradi per 15 minuti ed ecco che avremmo ottenuto delle perfette zucchine filanti che andranno a ruba tra grandi e piccini ne siamo assolutamente certi.

Potete come sempre cambiare il prosciutto e mettere quello crudo, oppure mettere della mortadella, per il formaggio potete utilizzare mozzarella, provolone o quello che avete in casa senza problemi.

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette divertenti e facili da realizzare, ma soprattutto personalizzabili, e fateci sapere come vi vengono, o come le personalizzate per avere nuovi spunti!