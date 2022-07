Andrea Delogu si lascia andare su Stefano De Martino

Andrea Delogu fa una confessione inaspettata sul rapporto con Stefano De Martino. A quanto sembra, i due conduttori del Tim Summer Hits, sono stati costretti a modificare il proprio comportamento. Scopriamo nel dettaglio i motivi di questa scelta.

Andrea Delogu e Stefano De Martino sono i presentatori del nuovo grande evento estivo, ovvero il Tim Summer Hits 2022. Qualche giorno fa, la Delogu ha rilasciato una lunga intervista in cui ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sul rapporto con l’ex ballerino.

In molti si ricorderanno, di quando i due presentatori furono coinvolti nel gossip che li vedeva in un possibile flirt. Il motivo che si nascondeva dietro a queste voci, era legato alla grande amicizia che da diverso tempo li univa.

Ma non solo, Andrea come primo ospite della sua trasmissione, Tonica su Rai 2, aveva scelto proprio De Martino. In questo modo, non aveva fatto altro che far crescere i rumor.

Poi, De Martino e Belen Rodriguez sono ritornarti ad essere una coppia, da quel momento le voci sul flirt tra il ballerino e la Delogu sono andate scemando. Ora però, la stessa Delogu ha rilasciato una lunga intervista a Panorama in cui ha fatto alcune confessioni inaspettate sul rapporto con De Martino. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

Andrea Delogu fa una confessione inaspettata su Stefano De Martino

A qualche mese di distanza dai gossip sul possibile flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, i due amici si sono ritrovati a presentare lo stesso programma. Ovvero Tim Summer Hits 2022, ora però le cose sono nettamente cambiate, infatti Stefano è felicemente fidanzato con Belen.

Ma nelle ultime ore, la Delogu ha rilasciato una lunga intervista a Francesco Canino di Panorama, in cui oltre a confermare che tra lei e De Martino non c’è mai stato nulla ha anche ammesso di essere stata costretta a dover cambiare il suo atteggiamento nei suoi confronti. Il motivo? Voleva evitare i gossip che la vedevano coinvolta in un presunto flirt con l’ex ballerino.

Insomma, la conduttrice ha fatto una sorta di ammissione di colpa, rispetto all’atteggiamento che lei e De Martino hanno avuto sul palco.

Le parole di Andrea sono state “All’inizio ci faceva ridere, poi ci è sfuggita di mano, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di caz***e in pubblico”

Infatti, nella stessa intervista, la la Delogu ha anche parlato del suo attuale fidanzato, ovvero il modello Luigi Bruno, più giovane di lei 15 anni.