Lavoro: i tuoi superiori si comportano così? Ecco cosa puoi fare

Non sempre il posto di lavoro è sereno e tranquillo. Se i tuoi superiori si comportano così con te, ecco un modo che ti permetterà di difenderti

Lavorare con tranquillità e serenità è importantissimo per il proprio benessere mentale e per la propria produttività. Va da sé, quindi, che avere un luogo di lavoro sereno e senza conflitti distruttivi è molto importante sia per coloro che lavorano che per il datore di lavoro (in quanto avrà dei dipendenti che producono di più e meglio).

Ma, purtroppo, non sempre è così. Ci sono posti di lavoro, infatti, dove il lavoratore non riesce a compiere le sue mansioni in modo sereno e, a volte, i responsabili della rottura di tranquillità sono gli stessi datori di lavoro. Se i tuoi superiori si comportano così con te, ti mostriamo un modo che ti permetterà di difenderti con efficacia.

Ecco come difenderti se i tuoi datori di lavoro si comportano così con te

Per guadagnare da vivere e provare ad avere una indipendenza economica è necessario lavorare. Se, nel caso di alcune persone, si è molto fortunati e ci si ritrova a lavorare serenamente, nel caso di molti altri non è così. Spesso, infatti, lo stress da lavoro dipende soprattutto dall’ambiente lavorativo in cui ci si muove e da colleghi e datori di lavoro.

Sono molti i casi, infatti, in cui nel proprio posto di lavoro si registrano comportamenti poco consoni che non rispettano i diritti dei lavoratori. Questo fenomeno viene definito comunemente “mobbing” e consiste fondamentalmente in continue vessazioni nei confronti di uno o più lavoratori, da parte del datore di lavoro o addirittura di altri colleghi. Tuttavia, se i tuoi superiori si comportano così con te, ti mostriamo un modo che ti permetterà di difenderti.

Secondo la legge, il mobbing si configura quando, rimproveri continui, vessazioni, mansioni non coerenti e idonee al ruolo occupato, ecc., si percuotono per oltre 6 mesi. In questi casi, infatti, il lavoratore può andare in contro a livelli di stress talmente elevati che possono portare ad eccessiva ansia, depressione e stress e altri disturbi che interessano la sfera psicofisica.

Dunque, in questi casi il lavoratore ha il diritto di denunciare all’autorità giudiziaria competente. Tuttavia, è consigliato avvalersi anche dei sindacati e, in casi molto gravi, di rendere pubbliche le minacce subite. Se provato, il fenomeno di mobbing può portare il datore di lavoro a fornire un risarcimento economico nei confronti del lavoratore.