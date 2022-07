Chiara Ferragni e Fedez la mostrano per la prima volta

Chiara Ferragni e Fedez mostrano in anteprima la loro nuova casa a tutti i loro follower, attraverso un video sui social.

Un momento importante per Chiara Ferragni e Fedez che hanno deciso di trasferirsi. Questa decisione è stata presa dopo la nascita della piccola Vittoria ed il rapper e l’influencer hanno voluto cambiare casa, rimanendo sempre vicino al quartiere in cui hanno vissuto i primi anni i loro figli, Leone e Vittoria, ovvero City Life di Milano.

I Ferragnez hanno fatto vedere attraverso i social, a tutti i loro follower, gli avanzamenti di lavoro: la coppia con i bambini si dovrebbe trasferire a metà dell’anno prossimo.

Con il giubbino catarifrangente e caschetto in testa, Chiara Ferragni e Federico Lucia – vero nome del rapper- hanno controllato come stanno proseguendo i lavori della nuova casa ed hanno voluta mostrarla anche a tutti i fan della coppia.

Si tratta di un attico del capoluogo lombardo: ci vuole ancora molta fantasia dato che è ancora in fase di costruzione, ma i due hanno provato a spiegare come sarà.

Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa

L’attico alla fine dovrebbe essere, alla fine, molto luminoso ed avrà camere molto ampie, con disimpegni ed una terrazza molto bella con una vista mozzafiato.

Il condominio sarà dotato di tutti i confort possibili, come ad esempio avrà anche la palestra e la piscina. E proprio su quest’ultima Chiara Ferragni ha voluto precisare che è di pertinenza all’interno condominio e non solo loro, forse per mettere a tacere tutti coloro che sono pronti a criticarli?

I due dovranno aspettare ancora un po’ prima di trasferirsi nella nuova casa, dato che l’entrata prevista è per la primavera dell’anno prossimo.

Su Instagram non sono mancati i commenti ironici dopo che la Ferragni ha postato il video. C’è chi ha scritto “ho 22 anni ma se volete potete adottarmi”, oppure chi scrive “Quante ore di fuso orario tra le varie camere?”.

L’influencer ed il rapper non vedono l’ora di vedere come sarà la loro nuova dimora. E non vedono l’ora di traferirsi con Vittoria e Leone.

Anche i follower sono molto curiosi di scoprire come sarà il loro nuovo attico!