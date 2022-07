Lavoro: si cercano 600 persone, ecco dove e come

Attenzione, ci sono ben 600 nuovi posti di lavoro disponibili in questa importante azienda. Scopriamo nel dettaglio come candidarsi e dove si trova.

Buone notizie in arrivo per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro: a breve, una nota azienda avvierà le selezioni per assumere ben 600 persone. Stiamo parlando di Primark, infatti sono moltissimi i negozi che presto apriranno su tutto il territorio italiano. Ma andiamo a capire quali saranno le posizioni aperte e dove si trovano.

Se sei alla ricerca di una nuova occupazione, ti consigliamo di continuare a leggere questo interessante articolo. Oggi infatti vi sveleremo quali sono le posizioni aperte per lavorare da Primark Italia.A quanto sembra la nota azienda è pronta ad assumere ben 600 persone in diversi profili professionali. La prima cosa da capire è quali saranno queste nuove opportunità di lavoro e soprattutto come fare a candidarsi.