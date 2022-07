Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della soap opera tanto amato e seguita.

Anche oggi, 29 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in estate ma che ha catturato il cuore di moltissimi telespettatori in modo incredibile.

Come sappiamo si parla di una complicata e super travagliata storia d’amore negli anni 60 in Spagna, dove però si nasconde un’enorme segreto, cerchiamo di capire quindi, senza perdere ulteriore tempo, cosa succederà oggi.

Terra Amara: Demir spara a vista, lui muore?

Iniziamo dicendo che Yilmaz, per merito della legge sull’amnistia è tornato finalmente in libertà ma Demir lo ha scoperto e si è arrabbiato subito moltissimo, non pensava infatti possibile che potesse uscire di galera.

Il giovane, come prima cosa, ovviamente vuole lasciare Istambul e dirigersi verso la tenuta di Cukurova e la sua bella Zuleyha che si trova nella tenuta dove tutti e due hanno trovato lavoro e non solo.

Lo Yaman, conosce perfettamente il segreto del meccanico ovvero che non è il fratello della bella ragazza ma che sono innamorati, ma il figlio di Hunkar, adesso che sono sposati, non permetterà assolutamente a nessuno che gli portino via il suo amore.

Demir ha messo quindi una taglia sulla cattura di Yilmaz, e lo ha detto ad un bel numero di persone non raccomandabili, sperando che qualcuno lo uccida a sangue freddo senza farsi troppi problemi ma solamente per il denaro.

Ma i sicari, però, sembra che non riescono a fare quello che gli viene chiesto, anche se la taglia era molto interessante, ecco che lo Yaman prende la pistola e gli spara a vista, il giovane, sa di aver colpito l’uomo ma non è sicuro di averlo eliminato.

Ecco perchè Demir, chiede a Gaffur di verificare e trovare il cadavere dell’Akkaya, ma se non è veramente morto cosa succederà? Nel mentre, la bella Altun è stata spaventata dal serpente velenosa che ha trovato in camera da letto.

Ha metterlo sono state Saniye e Sermin, e la giovane per scappare è caduta dalle scale, ed è entrata in travaglia, facendo nascere, così il piccolo Adnan, tutti pensavano che il parto fosse prematuro.

Sabahattin, però specifica che il piccolo non è nato prima, ecco che Sermin inizia a sospettare che la donna abbia avuto dei rapporti prima di sposarsi con il figlio della proprietaria della tenuta.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.