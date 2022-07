Un bambino di 5 anni, solo e scalzo vagava sulla provinciale 180, vicino a Novi Ligure. Per fortuna qualcuno se ne è accorto e ha subito dato l’allarme.

In questa calda estate 2022 sembra che dimenticare i figli da qualche parte o lasciarli a casa soli anche se piccolissimi sia diventata un’abitudine di molti. Il caso più drammatico quello della piccola Diana la bimba di 16 mesi lasciata a casa da sola per sei giorni e poi trovata morta.

Ma non mancano altri casi, sicuramente meno tragici come quella coppia di Bologna che è partita per le vacanze dimenticando il figlio di 7 anni a casa: il bambino è stato trovato in lacrime in mezzo alla strada dai vicini. Spesso ci si dimentica che quando si tratta di bambini basta un attimo di distrazione per fare accadere il peggio. Sulla provinciale 180, nei pressi di Novi Ligure – in provincia di Alessandria – un automobilista si è accorto di qualcosa di strano: un bimbo di 5 anni vagava da solo e per di più scalzo. L’uomo ha subito dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Novi Ligure che hanno preso in custodia il bambino: era un po’ smarrito, ma stava bene.

Da quanto emerso la madre e il padre erano usciti per fare la spesa e lo avevano lasciato solo a casa. Il bambino probabilmente spaventato, era uscito per cercare i genitori. Non è chiaro per quanto tempo abbia vagato da solo per strada ai bordi di una provinciale piena di traffico. Ai militari ha spiegato di essere uscito di casa, ha detto il suo nome e così gli investigatori hanno rintracciato in fretta i genitori. I due hanno spiegato alle Forze dell’ordine di essere usciti per fare la spesa. Non hanno spiegato per quanto tempo si fossero allontanati. Sono stati denunciati per abbandono di minore dai Carabinieri ed è scattata anche una segnalazione ai servizi sociali che ora prenderanno in carico la famiglia. Gli assistenti sociali dovranno capire se il bambino sia stato lasciato solo altre volte o se si sia trattato di un unico episodio che si è concluso senza gravi incidenti grazie all’attenzione di un automobilista.