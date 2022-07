Pisolino_ Se ti piace farlo devi leggere assolutamente lo studio

Non tutti sono al corrente che fare pisolini frequentemente potrebbe aumentare il rischio di sviluppare ictus e infarti, scopriamone il motivo e la causa e come mai il tutto è strettamente correlato.

La ricerca ha stabilito infatti che i frequenti sonnellini sono collegati all’ipertensione e all’ictus e le analisi sono state condotte su un gruppo di soggetti. I ricercatori hanno utilizzato marcatori genetici per fare gli studi e per elaborare delle tesi che ovviamente non sono verificate al 100% ma che ci fanno comprendere un qualcosa che magari non avevamo considerato prima.

Sembra infatti che i sonnellini diurni possono essere associati a un rischio più elevato d’ipertensione e possono essere protettivi contro l’ipertensione, questo quanto stabilito da differenti ricerche che sono state portate avanti nel corso degli anni e che hanno fatto riflettere.

Cosa ha stabilito la ricerca

Sono stati analizzanti circa 500.000 partecipanti, di età compresa tra 40 e 69 anni, poi dopo lo studio di questo gruppo, i ricercatori hanno esaminato 358.451 partecipanti per studiare l’associazione tra la frequenza dei sonnellini e le prime segnalazioni d’ictus o ipertensione. Il risultato che è emerso ? Circa 50.507 soggetti avevano ipertensione e invece 4.333 soggetti avevano ictus.

Quello che la ricerca ha messo in risalto è che gli individui che a volte facevano un sonnellino avevano un rischio d’ipertensione pari al 7%, d’ictus del 12% e d’ictus ischemico, del 9% rispetto agli individui che non dormivano mai.

Secondo lo studio che è stato condotto in Cina, da ricercatori e medici cardiologi che hanno affrontato questo problema, i sonnellini da soli probabilmente non rappresentano un vero e proprio danno, dato che la necessità del pisolino è strettamente connessa al dormire male di notte.

Un elemento molto importante per ovviare dai pisolini è quello di migliorare il riposo notturno, sappiamo che i disturbi del sonno sono collegati a un aumento dello stress e degli ormoni della regolazione del peso che sono proprio alla base di malattie molto importanti come quelle legate all’ obesità e al diabete del tipo 2, sono delle malattie molto importanti e invasive e sono alla base delle malattie cardiache molto dannose per la nostra salute e che se trascurate possono portare anche a decesso.