Mara Venier e Renzo Arbore: ecco perchè si sono lasciati

Renzo Arbore e Mara Venier hanno vissuto un amore durato molti anni. Ma qual è stato il motivo che l’hanno portati a lasciarsi?

Per anni si sono amati profondamente, ma nel 1997 hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse e lasciarsi.

Stiamo parlando della coppia formata da Mara Venier, la regina della domenica, e del ex compagno Renzo Arbore, musicista e cantante. E nonostante i due si siano lasciati da anni, c’è ancora molta stima l’uno nei confronti dell’altro.

Ma cosa li ha spinti a lasciarsi? A rivelarlo sono gli stessi diretti interessati. Renzo Arbore, in una lunga intervista a Eleonora Daniele a Storie Italiane, disse che è stata una “compagna straordinaria mi fa molto piacere il suo successo perché lei sorride sempre, e la sua formula è proprio quella di essere sempre così solare.

Abbiamo avuto un amore molto sorridente, siamo andati in giro per il mondo insieme e vabbè oggi è felicemente sposata. Le faccio i migliori auguri”.

Mara Venier e Renzo Arbore: cosa li portò a lasciarsi?

Ora la conduttrice di Domenica In è sposata felicemente dal 2006 con il marito Nicola Carraro, produttore cinematografico.

La conduttrice della Rai, invece, fece una rivelazione, molto dolorosa, nel 2017 a Maurizio Costanzo, quando fu sua ospite nel programma del conduttore di Mediaset.

Rivelò, infatti, che ci fu “una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma, è stato un grande dolore per tutti e due”.

Non si sa se questo è stato l’unico motivo per il quale i due decisero di terminare la storia, ma in ogni caso è un dolore molto forte quello che hanno vissuto entrambi.

I primi anni dopo la separazione furono molto difficili per tutti e due, ma anni dopo Mara Venier ha ospitato nello studio di Domenica In proprio il suo ex compagno e come sa fare solo Zia Mara è riuscita strappare sorrisi a tutti “Sai che sono stata gelosissima io di quelle ballerine, Renzo? Tu mi tradivi con qualcuna di loro?”.

Ma il musicista ha negato rispondendo “No con le ballerine del Cacao Meravigliao no”. A quella risposta però la conduttrice voleva sapere con chi sarebbe stata tradita “E allora non chi? Sono passati 20 anni me lo puoi dire. Con chi mi hai tradito quando stavamo insieme?”.

Insomma, Renzo Arbore e Mara Venier sono riusciti a ricostruire un bellissimo rapporto!