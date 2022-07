Patrizia De Blanck torna al Gf? Le sue parole: la contessa si espone circa un suo ritorno nel mondo dei reality show.

Oltre al suo titolo nobiliare, Patrizia De Blanck sfoggia varie apparizioni nel mondo dello spettacolo e televisivo italiano, tra vari film come attrice, programmi televisivi e partecipazione ad alcuni realty show.

In ordine, ha partecipato nel 2004-2005 a Il Ristorante, per poi cimentarsi come naufraga in Honduras a L’Isola dei Famosi (2008) ed entrare nella casa di Cinecittà come inquilina nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Di recente, la De Blanck ha parlato proprio della possibilità di ritornare protagonista al reality di Signorini; ecco le sue parole.

Patrizia De Blanck torna al Gf? Le sue parole sulla possibilità

A settembre il Grande Fratello Vip tornerà in onda e, presto, sarà ufficializzata la rosa dei concorrenti della nuova edizione; mentre pare ormai certo la presenza di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, alcuni hanno pensato ad un ritorno della contessa.

A parlare della possibilità, in una recente intervista a Nuovo TV (come riporta il sito Gossip e TV), è stata direttamente la De Blanck, che pare però abbia messo delle condizioni su un suo possibile ritorno.

“Non è una passeggiata” ha spiegato la contessa sulla permanenza per mesi e mesi nella casa, in cui ritornerebbe comunque solamente se avesse l’opportunità di tenere con sé il suo cagnolino Alien.

Difficile possa portare l’animale, ma mai dire mai; in attesa della sua decisione, secondo alcuni la De Blanck potrebbe entrare nella casa in coppia con l’influencer Lorenzo Castelluccio, suo caro amico.

La settima edizione vedrà davvero di nuovo protagonista la contessa? Intanto, lei si è detta molto contenta delle opinioniste; trova molto simpatica la Bruganelli, che conosce bene, mentre è certa che la Berti regalerà grandissimo spettacolo e alzerà gli ascolti del programma.

Quanto ai nomi degli altri concorrenti invece, da mesi si fanno insistentemente quelli dell’hair stylist, nonché ex di Belen, Antonino Spinalbese, della modella e influencer (oltre che ex-spadista) Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez. A breve, ne sapremo sicuramente di più.