Flavio Briatore: la sua casa è da vero Milionario, un sogno

Ecco dove vive Flavio Briatore. La sua è una casa da sogno incredibile e affasciante che in pochissimi possono permettersi

Flavio Briatore è stato recentemente al centro delle polemiche per via della controversa discussione sul prezzo della pizza (giudicato troppo basso dal famoso imprenditore italiano). Un’affermazione che è in perfetta sintonia con il suo stile esuberante e per nulla conformista. Uno stile che si riflette anche sull’abitazione in cui vive l’imprenditore.

Sì, perché, ovviamente, Flavio Briatore possiede una casa molto interessante e particolarmente sfarzosa. Si tratta di una lussuosa villa in stile neoclassico realizzata in uno dei punti centrali del Principato di Monaco. La sua è una casa da sogno incredibile e affascinante che in pochissimi possono permettersi. Ecco dove vive Flavio Briatore.

Una casa da sogno: ecco dove vive Flavio Briatore

Flavio Briatore è uno degli uomini più ricchi e conosciuti d’Italia. Imprenditore di successo ed ex manager di Formula 1 con la Renault, Briatore è stato al centro della scena anche per le sue famose fidanzate, tra cui Elisabetta Gregoracci (con cui si è sposato), Naomi Campbell e la ex top model Heidi Klum.

Briatore è tra gli uomini più ricchi d’Italia e, ad oggi, gestisce un patrimonio di circa 200 milioni di euro. Tra le sue proprietà più conosciute, vi sono senza dubbio il Billionaire, locale di tendenza ubicato a Porto Cervo e Dubai, e il Twiga.

Inoltre, Briatore ha deciso di iniziare una nuova attività imprenditoriale inaugurando una catena di pizzerie di lusso (il costo medio di una pizza è di 25€), dal nome Crazy Pizza (c’è, infatti, chi è pronto a scommettere sul fatto che la polemica riguardo il prezzo della pizza troppo basso sia stata un’abile strategia per farsi pubblicità).

Ma sai dove abita Flavio Briatore? Non è affatto una notizia che Flavio Briatore abbia una casa letteralmente da sogno. La bellezza dell’abitazione, infatti, rispecchia tutti i suoi successi imprenditoriali. Ubicata a Montecarlo, al centro del Principato di Monaco, la casa di Briatore è una villa realizzata in stile neoclassico, particolarmente vicina a quello delle splendide abitazioni francesi del XVII secolo.

All’interno della villa si possono ammirare stucchi di gran pregio adornati da opere d’arte di valore inestimabile. Tra questi, infatti, vi è il quadro dell’artista colombiano Fernando Botero. All’esterno, la villa è immersa nel verde di uno splendido giardino. Inoltre, la casa è strutturata su più piani. Al piano terra vi è un ingresso con una splendida scala monumentale, mentre ai piani superiori vi è l’ufficio e un enorme salone.