Alfonso Signorini e la grandissima gioia per l’evento

Un giorno speciale ed emozionante per Alfonso Signorini: il conduttore è stato uno dei protagonisti di un evento speciale!

Un grande giorno che di certo non potrà dimenticare Alfonso Signorini, che è stato uno dei protagonisti di questo grande evento.

Qualche anno fa, proprio nel reality condotto dal presentatore tv, si sono conosciuti ed innamorati due ragazzi, Massimo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

E dopo alcuni anni, da questo grande amore è nato, qualche mese fa, il piccolo Gabriele. E chi meglio del loro Cupido poteva fare da padrino al battesimo?

Alfonso Signorini ha partecipato con gioia ed è apparso molto emozionato durante la cerimonia. A richiedere che fosse proprio il conduttore fu la stessa Clizia Incorvaia, quando glielo chiese in diretta tv nello stesso reality dove si è innamorata del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Un grandissimo evento per il conduttore tv Alfonso Signorini

Il direttore di Chi ha ricordato poi i provini dei due ragazzi per entrare a far parte del GF Vip quando Clizia Incorvaia gli disse che era pronta a fare “questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita, non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”.

Ed ha anche aggiunto di quanto fosse rimasto ammaliato dal suo “viso meraviglioso”. Anche Paolo Ciavarro non era interessato a trovare l’amore e che era interessato solo a fare “una nuova esperienza”

E Alfonso Signorini ha continuato a dire anche che “L’amore quando c’è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF Vip è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto”.

E il conduttore conclude affermando che “Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni”.

Un grande evento a cui Alfonso Signorini è stato molto felice di partecipare anche sente “questo bambino anche un po’ suo” e che spera con tutto sé stesso di poter essere una guida per lui.

Un giorno davvero incredibile sia pere i genitori del piccolo Gabriele, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che il conduttore tv Alfonso Signorini.