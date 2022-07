Amici: il retroscena dopo l’addio

Amici: cosa ci sarebbe dietro l’addio dell’insegnante di danza Veronica Peparini nel talent condotto da Maria De Filippi?

La nuova edizione del talent di Canale 5, Amici, porta con sé tanti cambiamenti, a partire dai suoi professori. Infatti, sembrerebbe quasi certo che due insegnanti hanno lasciato il loro ruolo.

Stiamo parlando di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Mentre la speaker radiofonica sarà sostituita dalla cantante Arisa, il ballerino di hip hop, Emmanuel Lo – compagno della cantante Giorgia -, prenderà il posto della coreografa.

Ed entrambi i professionisti non sono nuovi a svolgere questo ruolo: infatti, anche il coreografo ha preso parte al cast del talent sia come insegnante sia come giudice di ballo.

Oltre a loro ci saranno sempre Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, per il canto, e Alessandra Celentano, maestra di danza classica, e Raimondo Todaro, per quanto riguardo i balli latini.

Amici: il retroscena sull’abbandono di Veronica Peparini

Stando alle parole di Davide Maggio, quindi, nella nuova edizione del talent di Canale 5 la coreografa non sarà più presente.

Intanto, la Peparini sui social ha postato una foto ed accanto ha scritto “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”. Queste sono le parole dell’insegnante che sembrerebbero dire che ora è pronta a dare una vera e propria svolta nella sua vita.

Ma cosa avrà spinto la coreografa a lasciare la scuola più famosa di Italia? A rivelare questa notizia è stato Amedeo Venza, che sarebbe venuto a conoscenza di essa grazie a delle “fonti vicine all’insegnate ed Andreas Muller”.

Nelle precedenti stagioni, il ballerino e fidanzato di Veronica Peparini, ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti.

Ma già da qualche tempo, Muller non è più un ballerino dello show: secondo alcune voci del web, infatti, si parlava di alcuni contrasti tra lui e altri professionisti.

Ecco quello che Venza ha scritto “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma”.

In autunno ci sarà la nuova edizione di Amici, condotto come sempre da Maria De Filippi. Ma questa volta, dopo ben 9 anni, non sarà presente una delle coreografe più brave, Veronica Peparini.

Cosa ne pensate voi dell’uscita dal corpo insegnanti della Peparini nello show di Canale 5?