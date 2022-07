Covid: i sintomi notturni che continuano anche dopo la negatività

Esiste un particolare sintomo della variante Omicron 5, che avviene di notte e che rimane anche dopo la guarigione. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio di cosa si tratta e come riconoscerlo.

Sappiamo che la variante Omicron 5 si sta diffondendo con un numero sempre crescente e nuovi positivi sono sempre in aumento, per fortuna questa variante è meno letale delle altre varianti, ma dobbiamo comunque prestare attenzione e proteggerci sia con la campagna vaccinale ma anche con le continue protezioni.

Sicuramente la nuova variante è più contagiosa delle precedenti e i sintomi sono molto simili a quelli di una normale influenza, ossia ci sono delle manifestazioni molto comuni come tosse, mal di gola, cefalea, dolori articolari, febbre. Ma non tutti sanno che si è aggiunto un nuovo sintomo notturno e la cosa importante è che appare anche dopo che il paziente si è ormai negativizzato.

I sintomi

Il sintomo di cui stiamo parlando che si manifesta quando dormiamo è quello della sudorazione notturna dovuto alla reazione del nostro sistema immunitario che prova a difendersi essendo già entrato in contatto con il virus. Un modo da parte del nostro corpo di combattere e di reagire. A questo punto gli studiosi e ricercatori si espongono a proposito della campagna vaccinale, i vaccini infatti devono essere rimessi in campo ma ovviamente con una “versione aggiornata” per cercare proprio di proteggere la popolazione dalle nuove varianti e fare in modo di ostacolare il dilagare dei contagi con conseguente aumento della positività.

Cosa avverrà in autunno? Subito dopo l’estate e quindi nei mesi della ripresa i sieri vaccinali, che sono stati prodotti nei mesi passati per ostacolare la prima forma del covid, ovvero quei vaccini prodotti da Pfizer e Moderna, si elaboreranno con un nuovo vaccino specifico per affrontare la variante Omicron così contagiosa e da non sottovalutare. Quello che i medici consigliano assolutamente è di vaccinarsi e soprattutto di non sottovalutare la terza dose che deve essere assolutamente completata per una efficace protezione. Il vaccino fa in modo che non ci si ammala in forma grave e crea quelle barriere che aiutano a ostacolare il dilagare del virus.