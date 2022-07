Bonus: tutti quelli che si possono richiedere

In Italia sono già attivi ben 35 tipologie di Bonus da poter richiedere. Scopriamo nel dettaglio quali sono e come fare domanda per ottenerli.

In questo periodo di forte crisi, molte famiglie italiane sono costrette a fare i conti con gli aumenti dei prezzi sui beni di prima necessità. Per questo motivo, il Governo ha deciso di intervenire per far fronte all’emergenze, momentaneamente sono presenti ben 35 topologie di bonus. Scopriamo nel dettaglio quali sono e come fare richiesta.

Per il momento, in Italia sono attivi ben 35 bonus, l’ultimo è stato approvato solo qualche giorno fa, ovvero il bonus psicologo. Si pensa che nei prossimi mesi, il Governo deciderà di aumentare queste agevolazioni. Ma intanto andiamo a scoprire quali sono i più importanti e come funzionano.

Bonus: ecco i più importanti e come richiederli

Come dicevamo, l’ultimo bonus, in ordine di tempo è quello per lo psicologo. Purtroppo, molti giovani sono costretti a fare i conti con il post pandemia. Per alcuni è stato un vero e proprio inferno, tanto da farli entrare in depressione. Ecco perché un bonus psicologo è fondamentale, soprattutto visti i prezzi che circolano in questo periodo.

Sempre per quanto riguarda i giovani troviamo anche il bonus affitto, questo è valido solo per giovani che vanno a vivere da soli e hanno un età compresa tra i 20 e 31 anni. L’agevolazione è del 20% delle spese annue sostenute, fino a 2.000 euro.

Se invece avete un animale potete usufruire del bonus animali domestici, questo arriva ad un massimo di 550 euro e l’agevolazione è pari al 19% per le cure mediche. Il credito può esser utilizzato per la diminuzione delle tasse da pagare.