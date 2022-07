Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, hanno fatto pace? La verità

Quali sono i rapporti oggi tra le due ex veline Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Corvaglia? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state per anni le veline di Striscia la Notizia, la bruna e la bionda, forse, le più desiderate di Italia. Erano molto amiche, molto affiatate, avevano un legame molto forte che quando si apprese la notizia del loro litigio i fan rimasero letteralmente a bocca aperta.

Dal 1999 al 2002 i fan del tg satirico hanno avuto modo di vedere questa formidabile coppia alle prese con i stacchetti.

Sono state grandi amiche, tanto che entrambe si erano scelte come testimoni delle loro nozze, quando la Canalis si sposò con il chirurgo Brian Perri e la Corvaglia invece con il chitarrista americano Stef Burns, che suona nella band di Vasco Rossi, che fu proprio a lui celebrare le nozze.

Ma quando uscì fuori la notizia che la “mora” e la “bionda” per eccellenza di Striscia avevano litigato, i loro fan hanno cercato di capire in ogni modo cosa fosse successo.

Elisabetta Canali e Maddalena Corvaglia: come sono i rapporti oggi?

Ma nonostante ci fossero tante voci al riguardo, non si conosce il vero motivo che le ha viste allontanarsi. ma le dirette interessate, in realtà non hanno mai detto nulla al riguardo.

Sul web hanno iniziato a rincorrersi tante voci, come quella del fatto che le due avevano tanti progetti insieme, come ad esempio, aprire insieme una palestra. Ma questo progetto non si realizzò mai ed i motivi non furono mai svelati.

Maddalena Corvaglia disse solamente che la lontananza da Elisabetta Canalis era un grande dolore per lei, dato che l’ex velina mora del tg satirico si è trasferita a Los Angeles con il marito, dove lavora, e con la loro unica figlia, Skyler.

Ma la moglie di Brian Perri aveva confessato che aveva bisogno però di metabolizzare la cosa. Purtroppo, per ora, non c’è nessun riavvicinamento tra i due. Anzi, Dagospia aveva già fatto sapere che “i rapporti sono inesistenti”.

Le dirette interessate non hanno fatto sapere ancora nulla sul motivo del loro litigio. Ma i fan sperano ancora di vederle nuovamente insieme. E a voi piacevano Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia insieme?