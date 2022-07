Bonus di 500 euro per le famiglie? Ecco cosa comprare in questa regione

Arriva un nuovo aiuto economico da parte dello Stato. Ecco che cosa puoi comprare in questa regione con il bonus di 500 euro per le famiglie

Quello che stiamo vivendo è un periodo particolarmente difficile per l’economia del nostro Paese. i rincari di luce e gas, oltre al carburante e ai beni di consumo al supermercato, hanno messo in serio pericolo il portafogli degli italiani, che hanno visto realizzarsi una nuova inflazione nel nostro Paese.

Proprio per questo, lo Stato è sembrato deciso ad intervenire con decisione, stanziando alcuni aiuti economici che dovrebbero dare una mano concreta alle famiglie più in difficoltà. Dunque, chi ha la possibilità di farlo dovrebbe approfittare di queste occasioni: ecco cosa puoi comprare in questa Regione con il bonus di 500 euro per le famiglie.

In momenti di particolare difficoltà economica e sociale, uno Stato deve necessariamente dare una mano ai propri cittadini e contribuenti che ne hanno maggior bisogno. È questo il caso dei numerosi bonus erogati dal governo Draghi, come ad esempio il bonus 200 euro per milioni di cittadini.

Tuttavia, anche le Regioni possono fare il loro. In Friuli-Venezia Giulia, infatti, la Regione ha deciso di stanziare il contributo Dote famiglia per dare una mano ai nuclei familiari maggiormente in difficoltà. Si tratta di un importo economico una tantum per quelle famiglie con figli minori di 18 anni.

Il bonus servirà a coprire le spese di quelle famiglie che hanno investito in servizi ed attività culturali. Nello specifico, il bonus sarà utile a rimborsare le spese di corsi di formazione, ripetizioni scolastiche, corsi di musica, centri estivi, lezioni sportive, ecc.

Il massimo importo erogabile ammonta a 500 euro per ogni figlio minore di 18 anni. L’importo si riduce a 250€ per quelle famiglie che vivono in Friuli da meno di 5 anni ed è possibile richiederlo una sola volta. Possono fare richiesta del bonus Dote famiglia tutte le famiglie con almeno un figlio minore di 18 anni a carico e residenti in Friuli da almeno 2 anni.

Il valore Isee del nucleo familiare non può superare i 30.000 euro e sarà necessario fare richiesta al proprio Comune di residenza. La domanda dovrà essere fatta necessariamente online, a partire dal 12 luglio, fino al 31 dicembre 2022.