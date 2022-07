Acqua frizzante: le migliori da comprare, ci sono anche quelle economiche

Quale è l’acqua frizzante migliore che si trova in commercio? Vediamo insieme la classica che è stata stilata da Altroconsumo.

Acqua naturale o frizzante? C’è chi preferisce la prima, chi invece non può stare senza quella con le bollicine.

Le acque frizzanti non sono altro che acque naturali addizionate con anidride carbonica. Altroconsumo ha stilato una classica delle acque frizzanti che ci sono in commercio, quelle che sono le migliori secondo alcuni parametri, come ad esempio le informazioni che si trovano sull’etichetta, il contenuto dei sali minerali, la presenza di metalli e contaminanti e le caratteristiche della bottiglia.

Quale è la miglior marca che possiamo trovare in commercio? Come riporta il Corriere della Sera, per Altroconsumo, la miglior acqua proviene dalle sorgenti termali di Boario, che è riuscita ad ottenere 75 punti. Il suo prezzo indicato è di circa 0,36 euro per una bottiglia di un litro e mezzo.

Al secondo posto, invece, troviamo con 72 punti la Sorgesana: proviene dalla sorgente di Pratella, che si trova in provincia di Caserta. Questa acqua è particolarmente consigliata soprattutto a quelle persone che seguono una dieta iposodica ed ha un gusto molto leggero. Il prezzo indicato è di circa 0,28 euro per bottiglia da un litro e mezzo.

Qual è l’acqua frizzante migliore?

Al terzo posto della classifica si trova invece la Recoaro Frizzante, che ha ottenuto 70 punti. Quest’acqua nasce nella Conca di Smeraldo, un’area naturalistica protetta ai piedi delle Piccole Dolomiti. Qui, tunnel scavati all’inizio del secolo scorso si addentrano nel cuore della roccia e permettono di raggiungere l’acqua pura e incontaminata. Il prezzo indicato è di circa0,30 euro per una bottiglia di un litro e mezzo.

Sono riuscite ad ottenere il bollino della “buona qualità” anche due acque della Guizza, che sono state premiate per il miglior rapporto qualità prezzo. Con 68 punti troviamo quella con sorgente a Scorzè (Ve) e costa circa 0,18 euro a bottiglia, sempre per una bottiglia di un litro e mezzo.

La seconda, invece, la Gran Guizza ha ottenuto 67 punti e il costo è di circa 0,19 euro per una bottiglia da un litro e mezzo.

Anche l’acqua della Lidl ha il bollino di “qualità buona” (61), ma ha anche ottenuto un premio per il rapporto qualità prezzo.

Infine ecco le altre bottiglie giudicate di “qualità buona”: San Benedetto Leggermente Frizzante (69), Rocchetta Brio Blu Leggermente Frizzante (69), Blues Eurospin Frizzante (69), Goccia di Carnia Leggermente Frizzante (69), Biancaneve Viviland (Md) Frizzante (68), S. Bernardo Frizzante (67), Misia (Selex) Frizzante (67), San Benedetto Frizzante (67), Frasassi Leggermente Frizzante (66), Rocchetta Rossa Più Frizzante (65), Lauretana Frizzante (64), Nestlé Vera Frizzante (64), Eva Frizzante (61), Valmora Frizzante (61).

Altroconsumo ha stilato questa classifica. Secondo voi qual è l’acqua frizzante più buona?