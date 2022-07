Totti e Ilary: I Simpson lo avevano predetto in tempi insospettabili

La separazione annunciata tra Totti e Ilary era stata in qualche modo “prevista” dal famoso cartone animato americano. Ecco cosa era successo nell’episodio de I Simpson

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata al centro delle polemiche e delle discussioni per mesi. Al vertice della classifica tra gli eventi più chiacchierati del mese scorso, l’annuncio ufficiale del divorzio ha letteralmente spiazzato migliaia di fan.

Tuttavia, c’è chi prova a trovare il lato simpatico della situazione, facendo appello ai cartoni animati e ad un possibile “indizio” già rivelato alcuni anni fa su quella che sarebbe stato uno scoop assoluto. Secondo alcuni, infatti, la separazione annunciata tra Totti e Ilary sarebbe stata in qualche modo “prevista” dal famoso cartone animato “I Simpson”. Ecco che cosa è successo in uno dei suoi episodi.

Ilary Blasi e Totti: ecco l’episodio dei Simpson in cui si parla di loro due

I Simpson è la serie tv animata più longeva di sempre. Amatissimo dai telespettatori di tutto il mondo, il programma ha scalato le classifiche dello spettacolo, piazzandosi tra i più amati in assoluto. A rendere ancora più popolare la serie, fino a farla diventare un vero e proprio cult della televisione, sono anche le legende riguardo le presunte previsioni fatte durante alcuni episodi, poi realmente (o parzialmente) avvenute.

Da alcuni giorni, infatti, si parla tanto della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la presunta “previsione” fatta da I Simpson durante una puntata della serie. Al centro della scena, infatti, vi è l’episodio numero 22 della diciassettesima stagione de I Simpson, trasmessa in Italia nel 2007.

In questo episodio, sia Francesco Totti che llary Blasi avevano prestato la loro voce ai personaggi Buck Mitchell e Tabitha Vixx. Si tratta del giocatore di baseball più forte di Springfield e sua moglie, una cantante molto bella. Tuttavia, i due sono in crisi e decidono di chiedere aiuto alla famiglia più famosa d’America.

“Il mio matrimonio è un casino ambulante – afferma Mitchell, con la voce di Totti – potete darmi qualche consiglio? Voglio serenità”. A rispondere è Tabitha, doppiata dalla bella Ilary Blasi che, parlando con i Simpson afferma: “Non voglio più perdere tempo con un matrimonio mal assortito, non siamo fatti per stare insieme”.

Ovviamente, più che di una vera e propria previsione, si tratta di una conversazione fittizia che, in realtà, ha solo anticipato ciò che è successo, grazie ad un puro caso. Proprio per questo, non resta che augurare tanta felicità e serenità ai due, con la speranza che possano ritrovarsi in futuro.