Supermercato: il migliore dove fare la spesa è lui

Stilata la classifica dei migliori supermercati dove fare la spesa. Ecco dove conviene fare i tuoi acquisti senza dover rinunciare alla qualità

In un periodo di crisi come questo, sapere dove andare ad acquistare i prodotti per la casa senza dover necessariamente dare fondo al proprio portafogli è molto importante. A causa dell’aumento dei prezzi, correlato alla crescita dei costi di materie prime, carburante ed energia, sul nostro Paese si è abbattuta una pesante inflazione che non sembra accennare a diminuire.

Dunque, se da un lato il governo ha approvato alcuni decreti con lo scopo di erogare sostegni economici per le famiglie più in difficoltà, dall’altro è necessario ingegnarsi e trovare dei metodi che permettono di spendere meno. Un utilissimo spunto potrà essere certamente la classifica dei migliori supermercati dove fare la spesa. Ecco dove conviene fare i tuoi acquisti senza dover rinunciare alla qualità.

Ecco i migliori supermercati dove fare la spesa

Sono in moltissimi gli italiani che, ogni giorno, scelgono di fare la spesa nei discount e in tutti quei supermercati rinomati per via della possibilità di acquistare prodotti ad un prezzo inferiore. Tra i discount preferiti dagli italiani, infatti, ci sono Aldi, Eurospin, Prix e Lidl, i quali offrono prodotti a prezzo basso, di cui molti di qualità.

A questo proposito, Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia, ha stilato una classifica dei migliori supermercati dove fare la spesa. Gli indicatori presi maggiormente in considerazione, e che hanno permesso ai migliori supermercati di apparire sopra tutti gli altri, sono la pulizia del locale, il numero di casse attive, i prodotti di qualità anche a marchio commerciale e l’offerta di prodotti.

Secondo i risultati raccolti e poi diffusi da Altroconsumo, per gli italiani il miglior discount è Aldi. Si tratta di un discount tedesco presente solo in Nord Italia e che, almeno per ora, non è stato aperto nelle regioni del Sud. Subito dopo Aldi, con lo stesso punteggio, si trovano Eurospin e Prix. Se il primo supermercato è diffuso in tutto il territorio italiano, Prix è presente solo in alcune regioni dell’Italia del Nord.

Di seguito la classifica dei migliori 10 discount dove fare la spesa: