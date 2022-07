Abbronzatura: aiutiamola con questi cibi magici

Uno degli obiettivi dell’estate risiede sicuramente nello sviluppo di una bellissima abbronzatura: ecco i cibi perfetti per stimolarla.

I mesi più caldi rappresentano forse l’incubo più oscuro dei soggetti che presentano una carnagione piuttosto chiara. La spiaggia, verso il mese di luglio, si riempie di persone super abbronzate, dalle colorazioni ambrate e marroncine. Tutti coloro che invece rimangono candidi diventano dei diamanti fluorescenti in mezzo alla riva del mare.

In questi casi, è sempre utile preparare la pelle all’esposizione, in modo da facilitarne l’abbronzatura. E’ possibile quindi assumere degli integratori specifici ricchi di betacarotene almeno due settimane prima della vacanza fatidica. A questo poi si aggiungono gli oli abbronzanti e le protezioni solari con attivatore di melanina.

E’ importante ricordare tuttavia di non strafare e non scherzare con il sole: molti pensano che la soluzione sia quella di esporsi senza protezione, in modo da ricevere una botta di luce capace di modificare l’incarnato immediatamente. Tutto ciò che otterrete è l’insorgenza di eritemi, ustioni e scottature – fattori che vi impediranno un’ulteriore esposizione.

Consigliamo quindi di procedere gradualmente, sempre protetti da una crema SPF50 e magari stimolando in nostro organismo bevendo tanta acqua e assumendo le sostanze necessarie. Scopriamo insieme l’alimentazione perfetta per la pre-esposizione.

Abbronzatura: i cibi necessari per stimolare la melanina

L’alimento per eccellenza, ricco di betacarotene, è sicuramente la carota – un ottimo ortaggio da inserire assolutamente in un’alimentazione specifica per l’esposizione solare. Non bisogna tuttavia abusarne, pertanto è utile variare nell’alimentazione, includendo anche i cibi contenenti vitamina C: tra questi ovviamente gli agrumi, ma anche i kiwi, pesca, melone, albicocche, pomodori e peperoni.

Inoltre, nella stagione estiva è sempre piacevole rinfrescarsi attraverso il consumo di questi alimenti, ingredienti che possono essere trasformati in gustose centrifughe e frullati: tra le più amate c’è sicuramente quella di agrumi, ma un altro abbinamento gustoso consiste nell’unione di albicocca, pesca e melone. Dei veri concentrati di vitamine, perfetti per nutrire il corpo e per stimolare lo sviluppo dell’abbronzatura a seguito dell’esposizione solare. Infine, ricordatevi sempre di bere almeno 2l di acqua al giorno, in quanto l’idratazione è fondamentale per ottenere un’abbronzatura uniforme ed omogenea.