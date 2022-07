Uomini e Donne: l’ex tronista si fidanza con la velina

Cosa c’è tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex velina del tg satirico Striscia la Notizia? Scopriamolo insieme.

I diretti interessati ancora non hanno ammesso, ma neanche smentito, la notizia della loro frequentazione. Lui è un volto noto per aver partecipato come tronista al day time di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi; lei, invece, è un’ex velina del tg satirico Striscia La Notizia.

Secondo l’esperta del gossip, Deianira Marzano, i due farebbero coppia fissa. Avete capito di chi stiamo parlando?

Alessandro Zarino e Shaila Gatta non hanno ancora confermato, ma neanche smentito questa notizia che sta circolando in rete già da un po’ di tempo.

Abbiamo avuto modo di conoscere l’ex velina qualche anno fa, quando era entrata a far parte del talent di Mediaset, Amici, condotto sempre dalla Queen Mary. Ora, invece, è al timone del programma, sempre di Canale 5, di Paperissima Sprint.

Uomini e Donne: è nata una storia d’amore tra l’ex tronista e l’ex velina?

Non si sa ancora se il loro amore è già nato da tempo o se invece sono ancora agli inizi. Entrambi ci tendono molto a proteggere la loro sfera sentimentale.

Sia Alessandro Zarino che Shaila Gatta sono single: infatti, dopo due anni l’ex velina del tg satirico si è lasciata con l’ex calciatore Leonardo Blanchard, dato che i loro obiettivi di vita erano diversi, come ha fatto sapere lei stessa.

Zarino, invece, dopo la fine della relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, è tornato single e da allora non ha avuto nessuna fidanzata.

I due hanno vissuto una storia d’amore tra alti e bassi, ma poco prima di andare a convivere hanno messo fine alla loro relazione.

Solo qualche anno fa, è stato avvistato anche con la Bonas, Francesca Brambilla, del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro. Ma questa storia in realtà non è mai decollata.

Prima di essere un tronista, però, Alessandro Zarino ha preso parte anche reality estivo, Temptation Island, condotto da Filippi Bisciglia, come tentatore.

Ora non dovremmo far altro che aspettare che l’ex tentatore e l’ex velina di Striscia confermino e smentiscano questa notizia che li riguarda.

E poi, se son rose….