Muscoli: come farli crescere anche con l’alimentazione

Non basta andare in palestra quotidianamente per sviluppare correttamente i muscoli, occorre anche seguire un determinato regime alimentare.

Il movimento fisico e l’esercizio quotidiano sono sicuramente importanti per mantenerci in salute e migliorare la nostra resistenza fisica. Parliamoci chiaro però: questo contribuisce anche alla nostra autostima e la maggior parte di noi si iscrive in palestra per fare pace con il proprio corpo. Si tratta di un momento per noi stessi, in ogni istante, esercizio dopo esercizio, le forme si definiscono e la prestanza fisica aumenta inevitabilmente.

Se dobbiamo andare in palestra per ottenere dei risultati soddisfacenti, dobbiamo imparare a seguire una serie di comportamenti quotidiani, in modo da stimolare lo sviluppo del nostro corpo. Il primo passo, forse il più importante, consiste nel selezione dei cibi e nella scelta della dieta da seguire.

Per sviluppare i muscoli correttamente non basta andare in palestra, è necessario nutrire ed idratare la loro struttura. Dobbiamo immaginare ogni singola parte del nostro corpo come un bambino da accudire: assumere i cibi giusti e bere la corretta quantità di acqua, ci permetterà di notare dei risultati evidenti dopo appena tre/sei mesi di palestra. A questo proposito, nel prossimo paragrafo affronteremo proprio il tema dell’alimentazione: ecco i cibi consigliati per gli sportivi.

Muscoli: alimenti fondamentali per il loro sviluppo

Prima di tutto, il macronutriente fondamentale per lo sviluppo dei muscoli sono sicuramente le proteine, pertanto è utile incrementare il consumo di alimenti che ne contengano in grande quantità. Al primo posto quindi i cibi di origine animale come pollo, tacchino, salmone, aringhe e sgombro, ma anche uova e latticini magri quali formaggi light e yogurt.

Ad essi possiamo poi aggiungere gli alimenti che presentano anche una buona quantità di magnesio, zinco e potassio: propendiamo quindi per cereali, legumi e alimenti integrali. Da non escludere sono sicuramente la frutta e la verdura che permettono al corpo di assumere le vitamine e i sali minerali necessari.

Insomma, si tratta fondamentalmente di scelta e selezione, l’aspetto forse più importante in fase di modellamento e trasformazione del nostro corpo. Ricordatevi inoltre di farvi affiancare da un personal trainer in grado di realizzare una scheda di work-out specifica per la vostra condizione fisica.