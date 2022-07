Cellulare: se lo utilizzi così diminuisci le radiazioni

Ecco come come utilizzare il cellulare per limitare l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche. Vediamo nel dettaglio tutti i consigli da seguire per diminuire questo fenomeno.

Tutti noi utilizziamo il cellulare, sicuramente è ormai diventato uno strumento indispensabile, senza cui non si riuscirebbe a vivere. Certo è, che in alcuni momenti sarebbe meglio limitarne l’utilizzo, uno dei motivi principali è proprio la nostra salute.

Infatti, in pochi sanno che lo smartphone è in grado di emanare le radiazioni o onde elettromagnetiche, queste sono molto dannose per il nostro organismo. Si tratta di una presenza invisibile ma allo stesso tempo pericolosissima. Per questo motivo, è necessario seguire alcuni consigli per evitare l’esposizione a queste radiazioni.

Generalmente qualsiasi apparecchio elettrico produce queste onde elettromagnetiche, può essere il nostro frigorifero o il forno a microonde. Ma tra gli oggetti che più utilizziamo troviamo sicuramente il telefono cellulare.

Andiamo a scoprire come diminuire queste radiazioni.

Cellulare: ecco come limitare l’’esposizione alle radiazioni

Inizialmente, il cellulare non era tecnologico come i modelli di oggi, infatti con il passare degli anni il concertato di tecnologia al suo interno è nettamente aumentato. Allo stesso modo, anche le radiazioni sono diventate sempre più forti.

Con questo possiamo telefonare, ma anche inviare messaggi scritti, vocali e fare videochiamate. Inoltre, possiamo utilizzarlo anche come se fosse una macchina fotografica, quindi fare video e foto. Tutto questo avviene proprio grazie alle onde elettromagnetiche.

Queste ovviamente non si vedono, ma ci sono, infatti si tratta di una forma di energia che si sposta nell’aria. Proprio il nostro smartphone è in grado di riceverle e inviarle. Ci sono quelle che vengono trasmesse tramite l’antenna, quelle dal Bluetooth e quelle delle connessioni Wireless.

Anche la stessa batteria emette delle onde a bassa frequenza. Ma come possiamo fare per limitare l’esposizione a queste radiazioni? La prima cosa fa fare è evitare di stare costantemente con a contatto con il cellulare. Quindi evitate di tenerlo sempre vicino all’orecchio o al corpo.

Il secondo consiglio è quello di non utilizzare il cellulare in condizione di segnale scarso. In questo modo eviteremo di compensare la parziale mancanza di segnale tramite le onde magnetiche. In questi casi mettete sempre il cellulare in modalità aerea.

Voi cosa ne pensate?