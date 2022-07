Amici, c’è stata una lite tra professori? Parlano loro: ecco cosa dicono, nel web-talk tra l’altro di una loro collega.

Amici si sta preparando al grande ritorno di settembre e, mentre c’è attesa sui nuovi talenti pronti ad entrare nella scuola, Maria De Filippi (con tutta la produzione) sta preparando al meglio la squadra dei professori.

Proprio per quest’ultimo aspetto, due grandi protagonisti del talent show hanno parlato dei loro litigi, confidandosi tra l’altro ad una loro collega; ecco cosa hanno detto al web-talk.

Amici, c’è stata una lite tra professori? Parlano loro

A tutti gli spettatori è ormai chiaro da tempo che tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non scorre buon sangue, tanto che i ligi al talent show sono all’ordine del giorno. Parlando con la collega Lorella Cuccarini a Un caffé con (come riporta il sito Gossip e TV), il web-talk dell’artista romana, Anna Pettinelli ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto col collega.

“Tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il prof… ma non c’è proprio niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose“ spiega la Pettinelli parlando con la Cuccarini, spiegando proprio come Zerbi sia ai suoi “antipodi”.

Insomma, l’antipatia tra i due è reale, anche se alla fine prevale sempre il buonsenso e non si superano mai i limiti; d’altronde, Maria è lì pronta a vigilare. La Pettinelli spende anche alcune parole proprio sulla conduttrice, elogiando il suo operato e il fatto che abbia “sempre ragione”.

“Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te. […] È una finissima psicologa: sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli. È diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, la chiamerei, direi ‘scusa Maria, tu che faresti?’” spiega la Pettinelli, che comunque il prossimo anno potrebbe lasciare il suo posto da docente al ritorno di Arisa, anche se al momento si tratta solamente di rumors.