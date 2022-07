Il Volo: la bellissima notizia tanto attesa

Dopo tanto tempo, arriva una bellissima notizia tanto attesa per il trio de Il Volo. Ecco che cosa hanno annunciato

Ancora una volta si torna a parlare de Il volo. Il famoso trio di tenori italiano, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è infatti tornato protagonista della scena e da giorni non si fa altro che parlare dei tre simpatici e talentuosissimi ragazzi. Il gruppo è finalmente pronto ad esibirsi e a breve ci sarà il loro attesissimo spettacolo ad Ostuni, in Puglia.

A rendere ancora più speciale l’evento ci hanno pensato loro stessi. I tre ragazzi hanno infatti concesso una bellissima intervista a La Gazzetta del mezzogiorno, in occasione dello spettacolo previsto per il 26 luglio. I tre magnifici tenori potranno infatti esibirsi davanti ad un pubblico affiatatissimo, oltre a festeggiare 10 splendidi anni di carriera.

Il Volo, tutto pronto per il concerto ad Ostuni

Manca pochissimo al tanto atteso concerto ad Ostuni de Il Volo. I tra giovani talenti internazionali, infatti, stanno scaldando i motori per quello che si rivelerà un bellissimo spettacolo. “Siamo felici di cantare ad Ostuni perché non ci siamo mai stati – hanno affermato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno – ma abbiamo una descrizione dettagliata della Puglia perché il nostro manager è pugliese, precisamente di Minervino Murge, ecco perché i concerti che abbiamo fatto nella vostra regione li ricordiamo con un grande entusiasmo”.

Dunque, l’attesa è davvero tanta e il pubblico non vede l’ora di poter assistere ad un concerto pieno di splendide canzoni e tanto, tantissimo talento. Grazie alla spettacolare bravura dei ragazzi de Il Volo, infatti, la musica italiana è sempre tra le più apprezzate al mondo, e poter assistere ad un loro spettacolo sarà sempre una grande emozione.

I tre, infatti, hanno formato un gruppo formidabile, che in poco tempo ha scalato le classifiche nazionali e internazionali, diventando conosciutissimi ovunque. Il trio ha fatto una vera e propria gavetta, iniziata con Ti lascio una canzone, programma che ha fatto conoscere al tutto il Paese le loro incredibili doti canore.

“La cosa più bella – hanno rivelato i tre ragazzi – è che non ci siamo scelti ma ci siamo ritrovati, ormai da 13 anni. La forza della nostra musica ci tiene insieme, la passione che ci accomuna”.