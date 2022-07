X Factor: ricordate Roshelle oggi è completamente trasformata

Lunghi capelli rosa ed un talento invidiabile, notato immediatamente da Fedez: vi ricordate di Roshelle? Eccola oggi dopo X Factor.

Nell’estate del 2016, una giovanissima Roshelle partecipava alle selezioni per la decima edizione di X Factor – programma targato Sky che da anni permette a moltissimi giovani di lanciarsi nel mondo dello spettacolo e nel panorama musicale italiano. Rossella Discolo, originaria di Lodi, all’epoca era piena di sogni ed aspettative – un talento evidente che lasciò senza parole il pubblico e tutti e quattro i giudici. Come prima esibizione, Roshelle portò Lighters di Bad Meets Evile e Bruno Mars, arrangiato in modo tale da permetterle di eseguire una parte di freestyle in lingua inglese – ed è così che la giovane si guadagnò ben quattro sì dalla giuria.

Iniziò quindi il suo percorso, affiancata dal rapper milanese Fedez, il quale la condusse fino alla semifinale. Dopo la sua esperienza presso X Factor, Roshelle proseguì con la sua carriera musicale, il cui primo contratto la vide collaborare con la Sony Music Italy. Pubblicò così il suo primo EP – What U Do To Me. Sono passati anni dalla sua partecipazione al noto talent show, Roshelle è cresciuta e maturata particolarmente. Eccola oggi, più bella che mai.

Roshelle: da X Factor ad oggi, la trasformazione

Un’artista camaleontica e particolarmente incline al cambiamento, Roshelle ha spesso trasformato i suoi look rimanendo tuttavia sempre fedele al suo amato colore rosa. Cambiando ogni tanto intensità e lunghezza della lunga chioma, la cantante ha mantenuto l’essenza con cui nel 2016 si propose per la prima volta al pubblico italiano.

Nel corso degli anni, la prova del talento dell’artista è stata confermata anche dalla collaborazione con diversi cantanti – noti principalmente alle nuove generazioni: tra cui Emis Killa, il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood, ma anche Elisa, Elodie e Giorgia. L’ultimo singolo di Roshelle è stato pubblicato nel 2021 e si intitola Ti amo, ti odio; mentre tra gli ultimi brani da lei interpretati possiamo citare Like a melody (2022), in collaborazione Serena Brancanale.

Insomma, contrariamente a quanto spesso accade ai partecipanti dei vari talent show, Roshelle è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda, dedicandosi interamente alla sua più grande passione. E’ cresciuta, è maturata ed attualmente rappresenta la totalità della sua essenza di artista.