WhatsApp: come abbandonare un gruppo senza che nessuno lo veda

I gruppi di WhatsApp possono trasformarsi in un disagio quotidiano; ecco come abbandonarli senza che nessuno se ne accorga.

Negli ultimi decenni, WhatsApp si è diffuso progressivamente sui vari telefonini di nuova generazione, sostituendo definitivamente l’utilizzo dei classici e datati SMS; il vantaggio della piattaforma infatti risiede fondamentalmente nella possibilità di inviare un numero infinito di messaggi a costo zero, contrariamente a quanto concerne la messaggistica telefonica che invece prevede un prezzo per ogni SMS inviato.

Per questo motivo, WhatsApp si è trasformato nell’applicazione per eccellenza, utilizzato sia per quanto riguarda la vita privata, sia in relazione alla carriera professionale – un modo di rimanere costantemente in contatto con tutti i numeri salvati in rubrica. Inoltre, nel corso degli anni, gli esperti hanno sviluppato le sue potenzialità, inserendo così le videochiamate, ma anche i messaggi vocali e la possibilità di creare delle vere e proprie chat di gruppo.

Tuttavia, quello che doveva essere un vantaggio per l’utente, il più delle volte si trasforma in un disagio quotidiano: quante volte vi è capitato di finire in un gruppo di WhatsApp e ricevere un numero infinito di messaggi, anche da perfetti sconosciuti? E’ possibile scappare da questa condanna? Scopriamolo insieme!

WhatsApp: come gestire chat di gruppo indesiderate

Prima di tutto, occorre chiarire un punto fondamentale: attualmente risulta impossibile uscire da un gruppo di WhatsApp senza che arrivi la notifica dell’abbandono agli altri membri. Potete tuttavia seguire qualche escamotage: nel caso in cui la chat contempli il coinvolgimento di persone che non conoscete, potete semplicemente cambiare il vostro nickname per qualche istante, uscire dal gruppo e poi rispristinarlo – in questo modo, i membri della chat non riusciranno a ricollegarsi a voi e sparirete definitivamente nel nulla.

Diverso è il discorso della chat di amici, in quanto questi ultimi noteranno immediatamente la vostra assenza e la modifica del nickname. In questo caso, esiste una sola soluzione utile per evitare di ricevere costantemente i messaggi della chat: silenziare il gruppo di WhatsApp. Tra le impostazioni infatti avete la possibilità di silenziare i vari gruppi per un tempo limitato, a questo punto non riceverete più le notifiche ad esso correlate. Si tratta di una soluzione alternativa e sicuramente utile, provare per credere!