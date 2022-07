Francesca Pascale pensa ad una vita all’estero con la moglie Paola Turci. Una vita agiata vista la buona uscita e il mantenimento che riceve dal suo ex Silvio Berlusconi.

Se a settembre vinceranno i “sovranisti”, Francesca Pascale e Paola Turci voleranno verso altri lidi. Lo ha annunciato su Instagram la ex di Silvio Berlusconi che, al momento, si trova a Santa Monica – in California – per il viaggio di nozze con la cantante.

E di sicuro le due novelle spose – convolate a nozze all’inizio di luglio – non avranno difficoltà a mantenersi vista la buona uscita che Francesca Pascale ha ottenuto dal suo ex: due milioni di euro per ogni anno di convivenza ufficiale. E visto che la convivenza tra Pascale e Berlusconi, risulta essere durata ben dieci anni, la ex consigliera Azzurra si porta a casa non meno di 20 milioni di euro a cui va aggiunto un assegno di mantenimento annuo di un milione di euro. Lontanissimo, com’è ovvio, dal riconoscimento economico garantito alla ex moglie Veronica Lario: quasi un milione e mezzo al mese.

Dopo la separazione dall’ex Premier Silvio Berlusconi, Francesca – che gli è stata accanto negli anni forse più duri per il leader di Forza Italia – aveva lasciato chiaramente intendere che non voleva rinunciare a quel tenore da regina a cui era stata abituata per dieci lunghi anni. Ai suoi più stretti collaboratori nonché ai suoi legali, la donna aveva confessato: “Mi ha sempre trattata come una regina. Adesso non potrò certo tornarmene a casa, alla mia vecchia vita, ho dedicato al presidente i miei migliori anni, da quando ero una ragazzina”. Francesca Pascale, nata e cresciuta in una modesta famiglia partenopea posta ora foto da santa Monica in cui promuove la legalizzazione delle droghe leggere e i diritti delle coppie omosessuali. Francesca Pascale nemica giurata di Matteo Salvini e Giorgia Meloni – i cosiddetti “sovranisti” – non meno che della Chiesa da cui è uscita facendosi sbattezzare. E dopo tante battaglie a fianco del Cavaliere ora continua a battagliare ma sui social, dall’altra parte del mondo, con la tranquillità dei suoi 20 milioni di euro più mantenimento annuo.