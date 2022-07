Amate l’estate ma non sopportate le zanzare? Ecco come fare per tenerle lontane da voi. Scoprite insieme a noi cosa dovete usare.

L’estate è una delle stagioni preferite da moltissime persone: le giornate si allungano, fa più caldo, si può andare al mare o in piscina, arrivano le tante sognate ferie e così via.

Ma, purtroppo, questa è anche la stagione dove tornano presenti quei fastidiosi insetti che amano molto pungerci, ovvero le zanzare. In commercio esistono tanti prodotti per allontanarle, che siano spray, i classici zampironi e creme o unguenti.

C’è da dire però che mentre alcuni funzionano molto di più, altri, invece, non sembrano avere lo stesso effetto.

Se volete, però, esistono alcuni rimedi naturali per contrastare le zanzare. Ci sono diversi oli essenziali che hanno un odore molto particolare e che questi insetti non sopportano proprio, come ad esempio la lavanda, il limone, la menta, il basilico, il timo, la citronella.

Zanzare: ecco un rimedio naturale

Una pianta che dovrebbe essere perfetta in questo caso è quella dei gerani: infatti, le zanzare non trovano molto gradevole il loro odore, cosa invece del tutto diversa per noi.

Ma esiste un rimedio naturale che sembra essere perfetto per allontanare le zanzare. Questa sostanza è contenuta negli scarti del caffè.

E sembrerebbe che faccia effetto, non solo sulla maturazione delle loro uova, ma sarebbe efficace anche con gli animaletti adulti.

Quando preparate il caffè, quindi, non buttate nel secchione dell’organico i fondi, ma distribuiteli nei vari sottovasi che avete sia in casa che fuori, o sul balcone o nel giardino.

Infatti, queste sostanze risultano essere molto tossiche proprio per le zanzare, e come abbiamo detto già prima, eviterebbe anche che le uova si schiudano.

Questa estate, quindi, potete sempre provare a tenere lontani questi insetti molto fastidiosi grazie a questi metodi del tutto naturali.

È molto importante che sappiate che i fondi di caffè tendono a trattenere l’umidità: quello che dovrete evitare di fare, quindi, è quello di cercare di non metterne troppo e neanche troppo spesso.

E voi la conoscevate questa soluzione che per tenere lontano le zanzare basta utilizzare i fondi di caffè? Vi è stato di aiuto questo articolo?