Vaiolo delle scimmie_ sintomi e la situazione in Italia

Si parla molto del vaiolo delle scimmie e della situazione italiana. Cosa bisogna sapere nello specifico. Il Ministero della Salute ha fatto in modo di attivare un Sistema di sorveglianza con Regioni e Province autonome proprio per monitorare i casi di vaiolo delle scimmie pubblicando ogni martedì e venerdì un bollettino. Il 20 maggio 2022 è stato il primo caso confermato in Italia. Ma è la data del 23 luglio 2022 a stabilire che il vaiolo delle scimmie è oramai una emergenza sanitaria globale a cui dobbiamo prestare estrema attenzione. Per fortuna l’Italia rientra tra i paesi dove la situazione è fortemente monitorata e quindi non ci sono al momento allarmismi da segnalare per allertare la popolazione, ma il virus c’è e circola. Al momento i dati nazionali diramati dal Ministero della Salute sono i seguenti. Casi confermati: 407. Incremento rispetto all’ultima rilevazione: 33. Casi collegati a viaggi all’estero: 121. Età mediana in anni (range)37 (20-71). Genere: 405 M; 2F. Sono stati analizzati anche i dati regionali, con una indicazione dei casi confermati e l’incremento rispetto all’ultima rilevazione come nella tabella qui di seguito come è stata stilata dal Ministero della Salute .@WHO ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale. Rezza: “Attivato monitoraggio, massima attenzione, no allarmismo. In Italia finora registrati 407 casi con tendenza alla stabilizzazione”. https://t.co/IlB9c1gQW4 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 23, 2022 Regioni Casi confermati Incremento rispetto all’ultima rilevazione Basilicata 0 0 Calabria 0 0 Campania 3 0 Emilia – Romagna 47 3 Friuli – Venezia Giulia 8 1 Lazio 88 8 Liguria 8 0 Lombardia 191 16 Marche 2 0 Molise 0 0 Piemonte 7 0 Puglia 8 1 Sardegna 0 0 Sicilia 2 0 Toscana 9 0 PA. Bolzano 1 0 PA. Trento 2 0 Umbria 0 0 Valle d’Aosta 0 0 Veneto 31 4

Quali sono gli elementi da considerare

Innanzitutto il vaiolo dell scimmie si manifesta con sintomi come: febbre, intenso mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena e astenia. Compaiono anche linfonodi ingrossati ed eruzioni o lesioni cutanee, queste ultime si concentrano sul viso, sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi. La durata dei sintomi va da 2 a 4 settimane.

Ma come avviene la trasmissione? Il virus si trasmette attraverso un contatto stretto con un caso sintomatico. Il veicolo è attraverso la saliva o goccioline respiratorie, durante le attività sessuali. Non solo anche indumenti, lenzuola, asciugamani o stoviglie contaminati possono essere dei veicoli di contagio.

Quello che il Ministero della salute sta diramando come precauzione in caso di contatto con soggetti affetti dal vaiolo delle scimmie è l’ auto isolamento. Ovviamente nel momento in cui ci sono sintomi associati al vaiolo delle scimmie bisogna assolutamente rivolgersi al proprio medico.