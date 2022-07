Vacanze? Devi fare assolutamente questa cosa prima di partire: un trucco davvero utile per capire cosa succede in nostra assenza.

Le vacanze sono forse il momento più atteso da tantissime persone, che dopo mesi e mesi di lavoro finalmente possono riposarsi godendosi del meritato relax, che sia al mare, in montagna o nelle città d’arte.

Prima di partire, sarebbe però molto utile fare questa cosa, così da sapere cosa succede in nostra assenza; ecco il trucchetto che ci potrebbe evitare di non avere spiacevoli sorprese al nostro ritorno.

Vacanze? Devi fare assolutamente questa cosa prima di partire

In molti, prima di partire per le vacanze, decidono di scongelare completamente il frigo e il freezer, sfruttando l’occasione per sbrinarlo e pulirlo; per soggiorni non troppo lunghi però, alcuni decidono di lasciare attaccato il frigo e alcuni alimenti nel congelatore.

Per questo, può tornarci utile un “trucchetto” davvero molto facile da attuare, ma che ci permette di evitare brutte sorprese al nostro ritorno; come riporta Proiezioni di Borsa infatti, possiamo mettere un bicchiere d’acqua nel freezer, lasciandolo congelare.

Una volta fatto, possiamo toglierlo dal congelatore e mettere sopra al ghiaccio una semplice monetina da cinquanta centesimi, riponendo poi il tutto all’interno del freezer.

A cosa serve quest’azione così pratica e veloce, che può apparentemente sembrarci inutile? Nel caso ci fosse un calo di tensione o un blackout, abbiamo modo di verificarlo direttamente controllando lo stat della moneta nel bicchiere.

Qualora questa sia inglobata nel ghiaccio, significa che durante le nostre vacanze il frigorifero per un periodo è rimasto inattivo, il ghiaccio nel bicchiere si è sciolto e la monetina è affondata, restando poi imprigionata nel ghiaccio una volta ripartita la corrente.

Una situazione del genere potrebbe aver portato anche gli altri cibi a scongelarsi; per questo, se succede è meglio consumare gli alimenti scongelandoli del tutto, evitando dunque di commettere l’errore di ricongelarli e magari alimentando involontariamente la proliferazione di batteri.