Baywatch: la ricordate? Eccola oggi, completamente cambiata

In onda dal 1989 al 2001, Baywatch ha fornito il trampolino di lancio per diversi sex symbol: vi ricordate di Shauni McClain?

La nota serie televisiva statunitense – Baywatch – debuttò nel 1989 e proseguì per due stagioni, concludendo poi la produzione con il prodotto cinematografico Baywatch – Matrimonio alle Hawaii. La trama racconta le vicende che riguardano i guardaspiaggia di una contea di Los Angeles, serie che fornì il trampolino di lancio per diversi volti destinati a diventare dei veri e propri sex symbol.

Tra i protagonisti indiscussi, non possiamo non citare l’iconica Pamela Anderson. E’ proprio grazie alla sua figura che le nuove generazioni stanno conoscendo la soap degli anni ’90, grazie all’uscita della serie biografica Pam&Tommy, accessibile su Disney Plus. La trama affronta il delicato argomento dello scandalo che travolse Pamela Anderson nei primi anni ’90, a seguito della diffusione non autorizzata di un video intimo della modella e del marito Tommy Lee, girato durante la prima notte di nozze.

Grazie al successo ottenuto dalla serie, moltissimi giovani millennial hanno deciso di documentarsi sulla serie originale di Baywatch e pertanto quest’ultima ha potuto cavalcare nuovamente l’onda dopo vent’anni dalla conclusione. Inoltre, tra i vari personaggi sensuali e affascinanti (44 per la precisione), non possiamo non parlare di un altro volto iconico della soap: vi ricordate di Shauni McClain? Ecco che fine ha fatto l’attrice della serie!

Tutto su Erika Eleniak, la sensualissima Shauni McClain di Baywatch

La bellissima Shauni McClain rappresenta uno dei personaggi cardine della nota serie tv di Baywatch; interpretata da Erika Eleniak, l’attrice interprete non gode di un passato particolarmente facile e la sua storia di vita è molto simile a quella della collega Pamela Anderson. In età adolescenziale, la Eleniak iniziò a posare per Playboy e la notorietà, così come la pressione della giovane età, la spinsero a cadere vittima dell’abuso di alcol e droga.

Nei primi anni ’90, un suo carissimo amico si impegnò per aiutarla ad uscire dal tunnel e – dopo essersi disintossicata – nel 1989 arrivò finalmente il ruolo in Baywatch. Erika Eleniak divenne così la bellissima McClain e successivamente decise di proseguire con la sua carriera cinematografica.

Oggi, ha 52 anni e l’ultimo lavoro a cui ha preso parte risale al 2012, anno in cui recitò in Holiday Spin. Attualmente, Erika si dedica anima e corpo alla figlia Indyanna Daigle, avuta dalla relazione con Roch Diagle. Inoltre, è possibile scoprire qualche curiosità in più sull’attrice e modella tramite il suo profilo Instagram ufficiale.