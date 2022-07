Uomini e Donne, le rivelazioni che non ti aspetti: ecco cosa succede ai due, davvero da non credere e impensabile prima.

Mancano ancora diverse settimane prima del ritorno in onda di Uomini e Donne ma, mentre il pubblico aspetta le prime anticipazioni dalle registrazioni che si svolgeranno verso la fine di agosto, i protagonisti (o gli ex) del dating show si prendono sempre la scena.

In questa calda estate, pare che lei abbia deciso di rompere il silenzio e fare una serie di rivelazioni sulla sua relazione con lui; ecco le sue parole affidate ai social, davvero da non credere.

Uomini e Donne, le rivelazioni che non ti aspetti: ecco cosa ha detto

Negli ultimi tempi, si è fatta strada la voce di gossip su una presunta crisi fra Davide Donadei e Chiara Rabbi, amata coppia formatasi proprio al dating show di Maria De Filippi, nell’edizione 2020-2021.

A fare alcune rivelazioni davvero sorprendenti è ora la stessa ex-corteggiatrice, che si sfoga duramente su tutti i commenti arrivati sulla sua relazione con Davide. “Sono abituata a ricevere la m**da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi” ha spigato la Rabbi in alcune storie di Instagram, come riporta Gossip e TV.

“Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so” spiega poi l’ex-corteggiatrice.

Chiaria, dopo lo sfogo, mostra la sincerità che l’ha sempre contraddistinta e rivela che in questo momento i due stanno attraversando un periodo difficile. “Ora come tutte le relazioni vere stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo, siamo solo due ragazzi che stanno male ma che non fanno del male a nessuno” spiega Chiara, che poi conclude con una richiesta più che lecita.

“Se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite che di cattiverie ne è pieno il mondo“ conclude l’ex-corteggiatrice.