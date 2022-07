Tomaso Trussardi: una sua ex è una nota tronista, eccola

Siamo abituati ad associare la figura di Tomaso Trussardi alla bellissima Michelle Hunziker, ma chi c’era prima di lei? Scopriamolo!

Tomaso Trussardi, Amministratore Delegato dell’omonima casa di moda fondata nel 1911, viene generalmente associato dal punto di vista sentimentale alla conduttrice Michelle Hunziker. I due convolarono a nozze nel 2014 e coronarono il loro amore con la nascita di Sole e Celeste, sorelline acquisite di Aurora Ramazzotti. Il loro matrimonio sembrava contemplare tanto sentimento e affetto, una vera storia d’amore da favola destinata a durare per sempre. Poi, nell’anno corrente, arrivò l’annuncio inaspettato di separazione.

Quest’anno è risultato particolarmente duro per le coppie storiche dello show business italiano; dopo Michelle e Tomaso infatti, arrivarono Francesco Totti e Ilary Blasi – da poco separati ufficialmente dopo un lungo periodo di crisi. Insomma, non sempre le favole promettono amore eterno, in quanto talvolta la vita ci riserva delle brutte sorprese lungo il percorso.

Tornando tuttavia a Tomaso Trussardi, come possiamo ben vedere con i nostri occhi, oltre ad essere un giovane e abile imprenditore, rappresenta anche un uomo in grado di mostrare un certo fascino. Anni fa, precisamente nel 2004, fu un’ex tronista a cadere tra le braccia dell’ex marito di Michelle Hunziker. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Tomaso Trussardi: chi c’era prima di Michelle Hunziker?

Essendo Amministratore Delegato di una rinomata casa di moda, Tomaso Trussardi ha occasione di incontrare moltissime donne meravigliose; attrici, modelle, soubrette e miss – tutte figure che amano sfoggiare abiti a accessori dell’omonimo marchio. A questo punto, occorre fare un salto indietro nel tempo, precisamente nel 2004 – anno in cui venne eletta Miss Italia la dolcissima Anna Munafò, successivamente tronista di Uomini e Donne.

Fu proprio Anna ad essere la donna delle attenzioni di Tomaso Trussardi, il loro flirt durò circa un anno, ma non vide una conclusione particolarmente pacifica. L’ex tronista infatti pubblicò una lettera in cui accusava il pupillo Trussardi di averla usata ed ingannata, promettendole un futuro da modella solo per avvicinarla. Il diretto interessato non rilasciò dichiarazioni in merito e pochi anni dopo conobbe la donna destinata a diventare sua moglie per quasi dieci anni, Michelle Hunziker.

“Mi sentii usata, calpestata” – furono le dichiarazioni dell’ex tronista. Attualmente, entrambi hanno decisamente voltato pagina: la stessa Anna è mamma di un bellissimo bambino, concepito insieme al marito Beppe Favorita. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.